Lazza accende il Number One: adrenalina e musica per 3mila

«Tanto lo sai, farò il Panico!». E così è stato. Un autentico terremoto ha scosso la scorsa notte il Number One di Corte Franca, dove circa 3mila fan si sono radunati per assistere all’arrivo di Lazza. Il rapper, reduce dal successo ottenuto solo qualche ora prima al Forum di Assago, è salito sul palco della discoteca franciacortina intorno all’1.45, offrendo una performance esplosiva che ha fatto vibrare ogni angolo del locale.

Come sempre Lazza ha invitato i fan a spegnere i telefoni e a vivere pienamente l’esperienza, trasformando la notte in qualcosa di irripetibile, autentico, quasi un ritorno alle origini della musica dal vivo: solo suoni, emozioni e pura energia condivisa.

Con un palmarès straordinario – tre Dischi di Platino per Locura, un Disco di Diamante per Sirio, oltre a 67 Dischi di Platino e 16 Dischi d’Oro – Lazza si conferma come una delle icone più influenti della musica italiana.

La sua capacità di parlare alle nuove generazioni, senza però escludere un pubblico più ampio, si riflette nei numeri del suo Ouvertour, che sta registrando numerosi sold-out nei palazzetti. Ma il rapper guarda ancora più lontano, agli stadi e al tour europeo già in vista.

Il live show

Per circa mezz’ora Lazza ha dominato la scena, conquistando un pubblico giovanissimo in delirio fin dalle prime note. Dopo il suo arrivo in grande stile in consolle, Lazza ha eseguito sette brani che hanno fatto saltare, urlare e cantare i fan accalcati sotto il palco, ansiosi di vedere il proprio idolo dal vivo.

In 3mila hanno assistito alla performance live di Lazza - © www.giornaledibrescia.it

Una serata esplosiva resa perfetta anche grazie alla gestione impeccabile dello staff del Number One, che ha saputo garantire ordine e sicurezza senza mai smorzare l’atmosfera elettrica. Un evento memorabile, che conferma ancora una volta Lazza come uno degli artisti più influenti e magnetici della scena contemporanea.