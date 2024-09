Lazza a Elnòs con «Locura»: mille fan accolgono il rapper milanese

In spagnolo è Locura, in italiano follia. È il titolo del nuovo album di Lazza: il rapper milanese ha fatto tappa al centro commerciale Elnòs di Roncadelle per il suo instore tour di promozione. Ad attenderlo un migliaio di fan in fila, alcuni, addirittura dalla mattina presto.

E l’attesa non ha fatto paura nemmeno a chi ha dovuto aspettare ore per salire sul palco e conquistare un autografo e una foto: «Lo seguo da un bel po’ e i suoi testi mi descrivono – dice Laura –, il nuovo album è splendido, ho già i biglietti per il concerto. La fila? Un po’ mi spaventava, ma per lui questo ed altro». D’accordo con lei anche Filippo: «Lo seguo da circa due anni, mi piace la sua capacità di esprimersi nei testi, le emozioni che trasmette, il nuovo album è incredibile. Aspettiamo il concerto».

«Locura» è nato in viaggio tra New York, Miami e Los Angeles e racconta il lato oscuro del successo, la follia che si genera attorno ai numeri da record: «Da Sirio in poi ha fatto un grande passo avanti – dice Luca – ho visto un suo live recentemente: è sempre più bravo. Oggi non mi aspettavo tutta questa gente, ma ne vale la pena».

Fra il pubblico centinaia di magliette rossonere per condividere la passione calcistica che vede Lazza tifossissimo del Milan e per festeggiare il derby vinto contro l’Inter domenica sera: parte il coro «chi non salta nerazzuro è» e il rapper sorride, tira fuori lo smartphone e riprende tutto. Poi via libera alle firme e alle foto.