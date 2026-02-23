Joan Thiele annuncia il Joanita Tour 2026

Joan Thiele annuncia il suo ritorno sui palchi nel 2026. Il successo dell'album Joanita e la forte esposizione ottenuta sul palco dell'Ariston lo scorso anno hanno segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico, consolidandone l'identità e la visione musicale.

Protagonista della serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona, Joan conferma la sua presenza in eventi di grande rilievo internazionale.

Attesa nuovamente a Sanremo al fianco di nayt, Joan è pronta a tornare dal vivo con una nuova serie di concerti: 8 aprile Mestre (VE), 23 luglio Milano, 25 luglio Incantomarche/Risorgimarche, 26 luglio Fiesole (FI), 1 agosto Gradisca (GO), 8 agosto Passo del Tonale (TN), 20 agosto Riolo Terme (RA), 29 agosto Verona. Le nuove date sono un'occasione per vivere dal vivo l'atmosfera di Joanita, il disco che ha inaugurato una nuova fase creativa per Joan Thiele e che, insieme al brano Eco, ne ha ampliato il pubblico e il riconoscimento artistico.