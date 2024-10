Jazz e solidarietà con Enrico Rava al Teatro Grande

Jazz, solidarietà ed energia: sabato 9 novembre, alle 20, il trombettista Enrico Rava torna sul palco del Teatro Grande per un concerto di beneficenza a favore delle famiglie in condizione di povertà energetica. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Teatro Grande di Brescia e dalla Fondazione Banco dell’Energia, in collaborazione con A2A.

Il concerto

Rava si esibirà insieme ai Fearless Five, quintetto composto da una nuova generazione di musicisti, che mette insieme energie giovani e creative, insieme all’enorme esperienza del band leader. Sul palco con il trombettista ci saranno Matteo Paggi al trombone (l’ultima sorprendente scoperta di Rava), Francesco Ponticelli al contrabbasso, la straordinaria batterista e cantante Evita Polidoro e Francesco Diodati alla chitarra.

«Con questo gruppo – racconta Enrico Rava – mi sento come su un’isola ideale, dove ognuno dà e ognuno riceve quello di cui ha bisogno. C’è grandissima libertà ma rispetto reciproco, ognuno è in ascolto dell’altro, come in una democrazia perfetta che solo il jazz può rappresentare».

Informazioni

I biglietti costano 25 euro per Platea e Palchi I-II-III ordine, 20 euro per I Galleria e Palchi IV ordine, 15 euro per II Galleria.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Fondazione Banco dell’energia. I biglietti sono già disponibili sul circuito Vivaticket. Per info: 030 2979333 o biglietteria@teatrogrande.it.