In diretta da Sanremo 2025 con il GdB, Radio Bresciasette e Teletutto

Mentre gli artisti in gara cominciano ad arrivare in Riviera per le prime prove sul palco e con l’orchestra, anche il gruppo Editoriale Bresciana si prepara al 75esimo Festival della canzone italiana, che si terrà a Sanremo dall’11 al 15 febbraio: con il Giornale di Brescia, Radio Bresciasette e Teletutto saremo in prima linea dalla Riviera ligure per offrire una copertura completa. Ecco come, quando e dove seguire la kermesse con noi.

Dall’Ariston

Inviata dall’Ariston per il Giornale di Brescia sarà la giornalista Sara Polotti, dalla redazione Web, che per l’edizione cartacea e per il sito del GdB seguirà da vicino le esibizioni degli artisti (con un occhio di riguardo per i bresciani Coma_Cose e Joan Thiele), ma anche tutto ciò che accade attorno al teatro nel centro di Sanremo, intervistando i cantanti in gara e riportando tutto ciò che succede sul palco e dietro le quinte. Come, per esempio, tutti gli eventi pop-up, i concerti estemporanei e le comparsate che per una settimana riempiranno il fuori-Sanremo della città dei fiori.

Con lei, dalla redazione, critici e giornalisti della squadra del GdB confezioneranno articoli, recensioni e pagelle, per esplorare ogni sfumatura della rassegna canora. Non solo dal punto di vista musicale, ma anche da quello del fashion e del fenomeno sociale.

Radio e tv: in diretta dalla Riviera

Anche il team di Radio Bresciasette, guidato dalla direttrice artistica Maddalena Damini, sarà presente a Sanremo per tutta la durata della kermesse. Nel Magazine quotidiano in diretta – dalle 18 alle 20 – gli speaker raccoglieranno interviste ai protagonisti del festival e commenteranno in tempo reale con la possibilità per il pubblico di interagire direttamente con i protagonisti della kermesse.

Non mancheranno i collegamenti con Teletutto, per restare aggiornati sugli eventi salienti del festival anche durante i tg di 12.30 e 19.30, ma anche durante la trasmissione Teletutto Racconta, dal lunedì al sabato alle 18.

Instagram, TikTok e Fantasanremo

Gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili anche sui canali social del Giornale di Brescia e di Radiobresciasette. Stories e reel su Instagram, video TikTok, post, contenuti esclusivi... Tra le novità, ci sarà un nuovo canale broadcast a cui iscriversi per ricevere nei messaggi le notifiche e le notizie nel momento in cui accadono.

Anche quest’anno non mancherà il Fantasanremo firmato GdB: iscrivendosi alla lega si potranno creare le proprie squadre di artisti e seguire l’andamento del festival tifando gli artisti in maniera ancora più accorata, sperando di guadagnare abbastanza Baudi per vincere l’edizione 2025.