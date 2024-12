Coma_Cose e Joan Thiele al Festival di Sanremo

Coma_Cose e Joan Thiele a Sanremo. Il bresciano Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, sua moglie da poco e la 33enne nata a Desenzano del Garda saranno in gara al Festival 2025 che si terrà dall’11 al 15 febbraio.

L’annuncio è arrivato al tg1 delle 13:30 per bocca di Carlo Conti, nuovo direttore artistico e conduttore.

Trenta gli artisti in gara, oltre ai bresciani ci saranno: Achille Lauro, Gaia, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sara Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michelin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

A giudizio del direttore artistico, si tratta di «un cast particolarmente variegato: naturalmente contano le canzoni, ma già dai nomi si comincia a delineare questo bouquet musicale, come sarà composto. C'è un po' di tutto, tanti sapori: la musica italiana sta andando fortissimo grazie ai ragazzi, ai più giovani che amano soprattutto la musica italiana, a differenza di quanto accadeva fino a qualche anno fa».

Terza partecipazione

Il duo, formatosi nel 2016, è alla terza partecipazione a Sanremo con «Fiamme Negli Occhi» (doppio platino) nel 2021 e «L’addio» (platino) nel 2023.

Coppia nella vita sin dagli albori del loro percorso artistico, avevano annunciato l'intenzione di sposarsi proprio a margine dell'ultimo Festival al quale avevano preso parte. Una promessa concretizzatasi a ottobre a Milano. Sui social hanno commentato la loro terza ammissione al Festival: «Il primo lo abbiamo vissuto con la giusta incoscienza, era tutto nuovo ed è stato bellissimo sentire l’affetto del pubblico che ci ha conosciuto proprio attraverso il Festival, il secondo è stato molto più intenso, sia per il pezzo toccante, sia perché ci stavamo riprendendo da una grossa crisi personale. E il terzo??? ...in questi mesi ci siamo sempre detti “Questa Bomba che ci è uscita è un pezzo!!! (forse non proprio in quest’ordine ) pensa portarlo all’Ariston... E sta succedendo!».

Esordio

Esordio assoluto per Alessandra Joan Thiele. Nata a Desenzano da madre italiana e padre svizzero-colombiano, è cresciuta tra l’Italia e Cartagena de Indios (città portuale sulla costa caraibica della Colombia) e dopo il liceo si è trasferita a Londra - conferma la sua vocazione cosmopolita.

Attiva da diversi anni sulla scena musicale italiana, di matrice indipendente e alternative, nel 2023 ha vinto il premio David di Donatello alla migliore canzone originale per Proiettili, brano colonna sonora del film Ti mangio il cuore. Cantuatrice raffinata, magnetica ed eclettica.

La gara

La decisione di modificare il regolamento di Sanremo, aumentando il numero dei Big in gara dai 24 previsti a 30, è stata presa dal direttore artistico Carlo Conti, vista la qualità e la quantità dei brani pervenuti, in accordo con la Rai.

Nel corso della serata del 18 dicembre di Sarà Sanremo, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei Big in gara al prossimo Festival. Per quanto riguarda le votazioni è intervenuta anche qui una modifica al Regolamento: le radio straniere saranno inserite nella Giuria della Sala Stampa come categoria «ospite».