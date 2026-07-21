Tezza e Ghidoni a Salò: «Noi nel mondo fatato di Schumann e Brahms»

Prosegue l’Estate Musicale del Garda con tre nuovi appuntamenti, sempre con inizio alle 21.30. Questa sera, nel chiostro del Museo MuSa di Salò, in Via Brunati 9, si parlerà di «Gasparo e la Magnifica Patria» con Flavio Dassenno in dialogo con chi scrive e Flavio Casali; la conversazione sarà intercalata da esecuzioni di Massimiliano Rizzoli (sul contrabbasso Gasparo da Salò 1590 “Il Biondo”), Alessandro Rizzoli (clarinetto) e Vanessa Bernardi (chitarra). L’ingresso è gratuito.
Giovedì 23, ancora al MuSa, Paolo Ghidoni (violino) e Marco Tezza (pianoforte) presentano «Eusebio, Florestano e lo scrigno del giovane Kreisler»; in programma di Robert Schumann «Märchenbilder» (Immagini fiabesche) op. 113, la Sonata in re minore n. 2 op. 121 e l’Intermezzo (dalla Sonata F.A.E.); di Johannes Brahms lo Scherzo (dalla F.A.E.); l’ingresso costa 15 euro.
Sabato 25 luglio, infine, in piazza Duomo, la 25enne concertista giramondo Lucilla Mariotti esegue le vivaldiane «Quattro stagioni» con l’Orchestra Filarmonica Italiana; ingresso 20 euro. I biglietti sono in prevendita all’Infopoint, in loco dalle ore 20, online su Webtic; info 0365.21423 infopoint@comune.salo.bs.it.
Abbiamo chiesto qualche anticipazione agli interpreti.
Maestro Tezza, ci spieghi il titolo scelto per il vostro concerto di giovedì.
La musica di Schumann vive di stratificazioni, citazioni, anime multiformi, intrecci fantastici; ma, insieme, è diretta e commovente. Schumann e Brahms hanno trasformato il loro amore per la letteratura in via sacra per accedere alle vette dell’arte. Quando ne ascoltiamo i capolavori siamo avvolti e rapiti dal senso narrativo immediato: i molteplici personaggi che li rappresentano e li abitano (Eusebio, Florestano, Maestro Raro, nel caso di Schumann; il giovane Kreisler alias Brahms) sempre raccontano qualcosa di fiabesco, di mondi fatati, di storie affascinanti, antiche e irresistibili.
Quali sono le maggiori difficoltà per un interprete?
Bisogna immergersi all’istante in quel magico cosmo filosofico-letterario senza il quale non si ha la chiave di accesso alla comprensione estetica, e ciò rappresenta una cima impervia. Ecco quindi spiegato anche il messaggio cifrato che sottende alla scelta del titolo dato al nostro programma: Schumann (il suo “giardino poetico”) e Brahms (lo “scrigno del giovane Kreisler”) hanno rivelato al mondo di non essere uniti solo dall’amore infinito per la musica e per la stessa donna, ma di aver percorso la medesima strada fiorita di versi poetici, per consacrarsi all’eternità.
Lucilla Mariotti, sabato lei affronta le “Stagioni”: Fingerà che siano state scritte ieri o avrà mille ascolti nelle orecchie?
Ogni volta che le suono realizzo un film diverso. Mi affido alle didascalie annotate in partitura: potenti suggestioni che mi guidano nell’interpretazione. Infatti non c’è un violinista uguale all’altro: ognuno vi aggiunge una parola, il suo accento. Il luogo, l’orchestra, l’umore del momento introducono altrettante variabili. Una volta ho eseguito Vivaldi in un campo di lavanda: e la sua musica volava, germinava, galleggiava; l’ho presentato in un teatro di Bogotà: e tutto cantava come in un’opera lirica.