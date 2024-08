Gemitaiz: «Quello che vi consiglio» è… arrivare per tempo

Enrico Danesi

Domani (domenica) atteso il pienone alla Festa di Radio Onda d’Urto per il rapper di «Qvc», tra i principali esponenti dell’hip hop

2 ' di lettura

Il rapper romano Gemitaz - Foto/Alessia Gunawan

È uno degli appuntamenti clou della Festa di Radio Onda d’Urto, e infatti per Gemitaiz domani sera sono attese migliaia di persone. È anche uno dei due concerti con biglietto Siae e non con la consueta sottoscrizione (l’altro è quello dei Subsonica), per cui in via Serenissima si entra dalle 19 pagando un biglietto di 30 euro, acquistabile anche in prevendita da TicketOne. Potenza di un artista (rapper e produttore) che fa numeri che in Italia pochi altri raggiungono. Le origini Romano, classe 1