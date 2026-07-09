Garda Lake Music Excellence porta la grande musica a Sirmione

La grande musica risuona nuovamente a Sirmione con una nuova edizione del Garda Lake Music Excellence.
Gli ospiti
Fino al 24 luglio, la rassegna che coniuga qualità musicale e fascino dei luoghi in cui si svolge porterà nella penisola gardesana alcuni eventi imperdibili: concerti e masterclass con orchestre, esibizioni di solisti, prime parti di importanti orchestre e docenti di fama internazionale.
Tra questi, I Solisti Aquilani, il violinista e compositore Alessandro Quarta, le voci della Scala The Italian Harmonists.
Nell’altra sede della rassegna, a Desenzano, si esibiranno anche l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, il Maestro Roman Simovic, primo violino della London Symphony Orchestra, Diyang Mei, il Maestro Luca Ranieri, prima viola solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e direttore artistico della rassegna.
Tra le Grotte e il castello
Nel dettaglio, dopo i primi concerti di fine giugno, domenica 5 luglio alle 21, sul Prato della Pelosa alle Grotte di Catullo, Alessandro Quarta, compositore e violinista, e Giuseppe Magagnino al pianoforte, daranno vita allo spettacolo «Archè. Il principio primo da cui tutto nasce: i cinque elementi e la loro creazione».
Stesso posto e stessa ora mercoledì 8 luglio per il concerto «Crepuscolo a Buenos Aires», folklore argentino e tango con La Tango Spleen Orquesta. Domenica 12 e giovedì 16 luglio alle 21, invece, il castello ospiterà il concerto degli allievi della Prestige Academy, mentre lunedì 13 tra le mura scaligere si esibirà il Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
Sabato 18 luglio alle 21 si torna alle Grotte di Catullo per lo spettacolo degli Italian Harmonists, le voci della Scala, e infine venerdì 24 luglio per il concerto del quartetto Musica da Ripostiglio.
Tutti i concerti sono a ingresso libero, ma i posti a disposizione per quelli alle Grotte di Catullo e al castello scaligero sono limitati ed è richiesta la prenotazione. Per maggiori informazioni www.visitsirmione.com.