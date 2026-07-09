Giornale di Brescia
Abbonati
Agenda
Cultura e spettacoli
MusicaGarda

Garda Lake Music Excellence porta la grande musica a Sirmione

Concerti, masterclass e artisti di fama internazionale animano il cartellone della rassegna, tra le Grotte di Catullo e il castello scaligero, con appuntamenti a ingresso libero
Concerti nei luoghi più suggestivi della penisola
Concerti nei luoghi più suggestivi della penisola

La grande musica risuona nuovamente a Sirmione con una nuova edizione del Garda Lake Music Excellence.

Gli ospiti

Fino al 24 luglio, la rassegna che coniuga qualità musicale e fascino dei luoghi in cui si svolge porterà nella penisola gardesana alcuni eventi imperdibili: concerti e masterclass con orchestre, esibizioni di solisti, prime parti di importanti orchestre e docenti di fama internazionale.

Tra questi, I Solisti Aquilani, il violinista e compositore Alessandro Quarta, le voci della Scala The Italian Harmonists.

Nell’altra sede della rassegna, a Desenzano, si esibiranno anche l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, il Maestro Roman Simovic, primo violino della London Symphony Orchestra, Diyang Mei, il Maestro Luca Ranieri, prima viola solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e direttore artistico della rassegna.

Tra le Grotte e il castello

Nel dettaglio, dopo i primi concerti di fine giugno, domenica 5 luglio alle 21, sul Prato della Pelosa alle Grotte di Catullo, Alessandro Quarta, compositore e violinista, e Giuseppe Magagnino al pianoforte, daranno vita allo spettacolo «Archè. Il principio primo da cui tutto nasce: i cinque elementi e la loro creazione».

Stesso posto e stessa ora mercoledì 8 luglio per il concerto «Crepuscolo a Buenos Aires», folklore argentino e tango con La Tango Spleen Orquesta. Domenica 12 e giovedì 16 luglio alle 21, invece, il castello ospiterà il concerto degli allievi della Prestige Academy, mentre lunedì 13 tra le mura scaligere si esibirà il Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Sabato 18 luglio alle 21 si torna alle Grotte di Catullo per lo spettacolo degli Italian Harmonists, le voci della Scala, e infine venerdì 24 luglio per il concerto del quartetto Musica da Ripostiglio.

Tutti i concerti sono a ingresso libero, ma i posti a disposizione per quelli alle Grotte di Catullo e al castello scaligero sono limitati ed è richiesta la prenotazione. Per maggiori informazioni www.visitsirmione.com.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Garda SummerGrotte di CatulloGarda Lake MusicSirmione

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...