Francesco Renga annuncia il tour nei teatri: quando sarà a Brescia

Francesco Renga, bresciano in gara al prossimo Festival di Sanremo col brano «Il meglio di me», annuncia le date del prossimo tour nei teatri. Canterà in casa, a Brescia, il 30 ottobre al Dis_Play. Il tour inizierà il 3 ottobre dall’Arcimboldi di Milano e si chiuderà il 6 novembre al Geox di Padova.

Al Festival

È notizia di pochi giorni fa, intanto, che nella serata dei duetti il bresciano si esibirà con Giusy Ferreri sul brano «Ragazzo solo, ragazza sola» di David Bowie, eseguito in italiano su testo di Mogol (uscì nel febbraio 1970). Si tratta della cover di «Space Oddity», ma con un testo molto diverso.

Una scelta che lo stesso Renga ha spiegato in questo modo: «Ho un fratello più grande che, fin da bambino, mi faceva ascoltare la musica degli anni Settanta e, tra tutti, David Bowie è l’artista che ha lasciato dentro di me tracce indelebili. È sicuramente lui ad avermi instillato la passione per il canto. Ricordo ancora la meraviglia provata quando, per la prima volta, ascoltai la sua voce cantare in italiano questa versione di “Space Oddity”, scritta per lui dal grande Mogol. Cantarla a Sanremo è un sogno che si avvera e la voce di Giusy, insieme alla mia, sono certo, sarà una bellissima sorpresa».