Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Francesco Renga a Sanremo con la figlia: «Jolanda ha scelto di esserci»

Daniele Ardenghi
Viaggio in auto di domenica verso la Riviera dei Fiori, dove da martedì sarà settantaseiesima edizione del Festival, alla quale partecipa in gara con il brano «Il meglio di me»
Francesco Renga a Sanremo
Francesco Renga a Sanremo
AA

Francesco Renga plana su Sanremo e lo fa «in rosa». Per il cantante bresciano, viaggio in auto di domenica verso la Riviera dei Fiori, dove da martedì sarà settantaseiesima edizione del Festival, alla quale partecipa in gara con il brano «Il meglio di me».

La vicinanza di Jolanda

«Eccomi qui, circondato da donne, e quindi in ottima compagnia», afferma, riferendosi al proprio entourage. Ma non solo. Renga fa riferimento anche, e soprattutto, alla figlia Jolanda, «che ha scelto di essere qui con me», racconta il cinquantasettenne.

Proprio Jolanda, aveva raccontato l’ex Timoria nell’incontro con la stampa tenuto nella propria casa a Brescia Nord la scorsa settimana, nei mesi scorsi aveva contribuito attivamente, con il proprio consiglio, alla decisione di puntare forte sul brano che poi verrà presentato sul palco dell’Atiston.

L’unico uomo al suo fianco è il fidato Raffaele Checchia, a sua volta nostro conterraneo, manager di Francesco da sempre, con la sua Evento Musica, insieme a Sunshine Pegoiani.

«L’arrivo a Sanremo coincide da tradizione con qualche festa e qualche cocktail. Adesso mi attende una cena veloce e l’ultimo appuntamento mondano», fa sapere nella serata di domenica. Poi si va a riposare, «perché tra qualche ora si comincia davvero».

Lunedì liturgico

Le puntate inizieranno martedì. Questo lunedì - come da tradizione - è «liturgico», a partire dalla conferenza stampa programmatica tenuta da organizzazione e direzione artistica. Per gli artisti in gara, Renga compreso, saranno invece ore di preparazione e promozione. Quest’ultima è parola chiave di tutta la settimana rivierasca. Interviste, radio, meet & greet: un turbinio di impegni per promuovere il progetto portato sul palco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario