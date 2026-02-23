Francesco Renga a Sanremo con la figlia: «Jolanda ha scelto di esserci»

Francesco Renga plana su Sanremo e lo fa «in rosa». Per il cantante bresciano, viaggio in auto di domenica verso la Riviera dei Fiori, dove da martedì sarà settantaseiesima edizione del Festival, alla quale partecipa in gara con il brano «Il meglio di me».

La vicinanza di Jolanda

«Eccomi qui, circondato da donne, e quindi in ottima compagnia», afferma, riferendosi al proprio entourage. Ma non solo. Renga fa riferimento anche, e soprattutto, alla figlia Jolanda, «che ha scelto di essere qui con me», racconta il cinquantasettenne.

Proprio Jolanda, aveva raccontato l’ex Timoria nell’incontro con la stampa tenuto nella propria casa a Brescia Nord la scorsa settimana, nei mesi scorsi aveva contribuito attivamente, con il proprio consiglio, alla decisione di puntare forte sul brano che poi verrà presentato sul palco dell’Atiston.

L’unico uomo al suo fianco è il fidato Raffaele Checchia, a sua volta nostro conterraneo, manager di Francesco da sempre, con la sua Evento Musica, insieme a Sunshine Pegoiani.

«L’arrivo a Sanremo coincide da tradizione con qualche festa e qualche cocktail. Adesso mi attende una cena veloce e l’ultimo appuntamento mondano», fa sapere nella serata di domenica. Poi si va a riposare, «perché tra qualche ora si comincia davvero».

Lunedì liturgico

Le puntate inizieranno martedì. Questo lunedì - come da tradizione - è «liturgico», a partire dalla conferenza stampa programmatica tenuta da organizzazione e direzione artistica. Per gli artisti in gara, Renga compreso, saranno invece ore di preparazione e promozione. Quest’ultima è parola chiave di tutta la settimana rivierasca. Interviste, radio, meet & greet: un turbinio di impegni per promuovere il progetto portato sul palco.