Francesco Renga in centro a Brescia per il videoclip del brano di Sanremo

Francesco Renga sarà l’unico concorrente bresciano al settantaseiesimo Festival di Sanremo. E sarà bresciano anche il videoclip che aiuterà la promozione di «Il meglio di me», canzone in gara all’Ariston.

Il cantante è infatti impegnato in queste ore nelle riprese del video, in città. Parte delle quali ha avuto luogo tra i vicoli del Carmine. Attorno al prodotto - finché non sarà pubblico - vige ovviamente la regola della riservatezza da parte della produzione.

Il videoclip sarà ambientato anche nell’ex convento di Santa Chiara, ora sede della Facoltà di Economia, con la scenografica scalinata settecentesca a catturare lo sguardo. Poi in via Pulusella, davanti alla facciata di un’antica chiesetta, dove un gruppo di ragazzini, comparse nel filmato, gioca a «Un, due tre, stella!».