Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Francesco Renga in centro a Brescia per il videoclip del brano di Sanremo

Giovanna Capretti
Il cantante bresciano avvistato tra i vicoli del Carmine per le riprese del video di «Il meglio di me»
Francesco Renga in centro a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Francesco Renga in centro a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
AA

Francesco Renga sarà l’unico concorrente bresciano al settantaseiesimo Festival di Sanremo. E sarà bresciano anche il videoclip che aiuterà la promozione di «Il meglio di me», canzone in gara all’Ariston.

Il cantante è infatti impegnato in queste ore nelle riprese del video, in città. Parte delle quali ha avuto luogo tra i vicoli del Carmine. Attorno al prodotto - finché non sarà pubblico - vige ovviamente la regola della riservatezza da parte della produzione.

Il videoclip sarà ambientato anche nell’ex convento di Santa Chiara, ora sede della Facoltà di Economia, con la scenografica scalinata settecentesca a catturare lo sguardo. Poi in via Pulusella, davanti alla facciata di un’antica chiesetta, dove un gruppo di ragazzini, comparse nel filmato, gioca a «Un, due tre, stella!».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Francesco RengaIl meglio di MeFestival di Sanremo 2026Brescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario