La canzone «Il meglio di me» di Francesco Renga è un lavoro in team

Pur autobiografico (come confermato da lui stesso), «Il meglio di me» non è frutto esclusivamente della penna di Francesco Renga. Il brano con cui il cantante bresciano si presenta al 76° Festival di Sanremo (24-28 febbraio 2026) ha anzi diverse mani che lo hanno elaborato dietro le quinte: una volta rivelatone l’altra sera il titolo a Carlo Conti e al pubblico nel corso di «Sarà Sanremo» su Raiuno, i vari protagonisti fino a quel momento rimasti in ombra sono dunque usciti allo scoperto sui social.

Il team

Nella circostanza Kaput – alias il pugliese Antonio Caputo – su Instagram esprime la propria euforia per l’obiettivo raggiunto in una sola frase: «Sono troppo felice». Per il torinese Mattia «Mizar» Davì la gioia di un risultato centrato è invece duplice, dato che ha contribuito alla stesura di «Naturale» di Leo Gassmann, anch’esso ammesso come il portacolori nostrano fra i 30 big alla kermesse della canzone italiana. Il milanese Simone Reo – meglio noto come Mose – sottolinea poi come il team di lavoro abbia portato a compimento un grande sogno nel cassetto.

In ultima battuta, tra i credits del pezzo – il cui testo e la melodia restano top secret fino al 24 febbraio, pena l’esclusione – figura Steve Tarta, già al fianco del bresciano Albe, risultato tra i 10 vincitori di Area Sanremo, ma poi non prescelto fra i due che parteciperanno al Festival tra le «Nuove proposte» – per l’incisione di alcuni singoli.

E, sulla falsariga dei protagonisti appena elencati, il producer multiplatino (al secolo Stefano Tartaglino) è entrato a far parte della «famiglia» dell’etichetta Trigger che, in pancia alla major Warner Music Italy, sostiene appunto il giovane di Alfianello nel suo ultimo progetto discografico «Baita» e, ora, pure l’esperto Renga in questa avventura verso la sua undicesima presenza sul palco dell’Ariston.