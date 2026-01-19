Francesco De Gregori a Brescia con il tour dedicato a «Rimmel»

Parte il 23 gennaio dal Vox Club di Nonantola (Modena) il tour nei club di Francesco De Gregori dedicato all’album «Rimmel», pubblicato nel 1975. A Brescia arriverà il 7 febbraio. Dopo il successo delle date estive, concluse all’Arena di Verona, dei concerti nei teatri italiani e nei palasport di Milano e Roma, è ora la volta delle dimensioni più raccolte dei club, per un’atmosfera che crea una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Il tour

«Rimmel» è una pietra miliare della musica italiana e, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della pubblicazione, è uscita la riedizione (Sony Music), disponibile in varie versioni. Comprende brani senza tempo come «Pablo», «Buonanotte Fiorellino» e «Rimmel», che viene riproposto live integralmente in ogni data, assieme ad altri pezzi di De Gregori sempre diversi, rendendo così ogni appuntamento unico.

L’artista è accompagnato dalla band composta da Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Cristina Greco (cori), Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Francesca La Colla (cori), Simone Talone (batteria e percussioni) e Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino).

Dopo Nonantola, il tour proseguirà il 24 gennaio all’Estragon di Bologna, il 27 al Mamamia di Senigallia (Ancona), il 28 al The Cage di Livorno, il 30 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 31 all’Atlantico di Roma, il 2 febbraio al Land di Catania, il 4 all’Eremo Club di Molfetta (Bari), il 5 alla Casa della Musica di Napoli, il 7 al Dis_Play di Brescia, l’8 al Palmariva Live Club di Portogruaro (Venezia), il 10 all’Hall di Padova, il 13 al Concordia di Venaria Reale (Torino), per concludersi il 14 febbraio al Fabrique di Milano.