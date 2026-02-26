Sanremo: cresce lo share, ma ascolti più bassi delle ultime edizioni

La seconda serata del Festival di Sanremo riesce a migliorare la media di share del debutto di un punto e mezzo, centrando il 59.5% rispetto al 58% raccolto dalla prima serata. Si tratta del quarto miglior risultato dal 1995, quando il festival condotto da Pippo Baudo raccolse il 65.42%, ma meglio hanno fatto le ultime tre edizioni, con il 64.6% del 2025 (sempre con Carlo Conti), il 60.1% del 2024 e il 62.3% del 2023, con Amadeus.

Il picco di ascolto in valori assoluti durante la seconda serata del Festival di Sanremo è stato raggiunto alle 21.57, con 13 milioni 706mila telespettatori sintonizzati su Rai1 all’ingresso in scena della co-conduttrice Pilar Fogliati. Alle 00.48 il picco in share, con il 66.1% durante lo show di Lillo.