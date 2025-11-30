Festival di Sanremo: per Renga è la decima volta

Francesco Renga è alla decima partecipazione al Festival di Sanremo. Ha vinto la competizione nel 2005, con il brano «Angelo». La prima volta all’Ariston risale al 1991, ai tempi in cui il bresciano era cantante dei Timoria. Il cantante aveva gareggiato nella sezione giovani, con la canzone «L’uomo che ride», che era valsa alla band il Premio della Critica.

L’ultimo timbro in Riviera risale al 2024, anno in cui si era presentato in gara in coppia con Nek, con il brano «Pazzo di te».

I questi ultimi anni, in cui Sanremo ha lasciato un po’ da parte il legame con la classica canzone italiana per aprirsi alla radiofonia, al pop più immediato e - in generale - a nuove sonorità, l’oggi cinquantasettenne rappresenta uno dei baluardi del bel canto e della classicità, sempre con un orecchio teso alle tendenze più attuali.

Renga ha all’attivo otto dischi da solista, l’album in coppia con Nek («RengaNek») due dischi live e il tributo «Orchestraevoce».

Sul palco dell’Ariston

Detto dell’esordio sanremese con i Timoria, la prima volta da solista nella Riviera dei Fiori, sempre tra la Nuove Proposte, risale al 2001, con «Raccontami» (altro Premio della Critica). Nel 2002 era arrivata la consacrazione tra i Big con «Tracce di te» (ottavo posto).

Nel 2005, come si diceva, il successo, con «Angelo». Francesco ha calcato nuovamente il palcoscenico dell’Ariston nel 2009 con «Uomo senza età» (finalista) e nel 2012 con «La tua bellezza» (ottavo posto). Poi, ecco il gettone del 2014, con il brano «Vivendo adesso» (quarto). Nel 2019 una nuova esperienza, con «Aspetto che torni» (quindicesima piazza). Due anni dopo, per l’edizione 2021, il ventiduesimo posto con «Quando trovo te».