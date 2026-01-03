Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Fausto Lama, dopo i Coma_Cose: «Mi son perso e mi sono ritrovato»

Enrico Danesi
È uscito «a tanto così» primo singolo dopo l’addio a Francesca «California». Zanardelli: «È il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto»
Fausto Lama Zanardelli nel video del suo nuovo singolo da solista - © www.giornaledibrescia.it
Fausto Lama Zanardelli nel video del suo nuovo singolo da solista - © www.giornaledibrescia.it
AA

Anno nuovo, vita nuova, chiudendo un capitolo per aprirne un altro. Un po’ a sorpresa, non pianificata ma certo dettata dall’urgenza di mettere a fuoco un preciso momento esistenziale, arriva la rentrée musicale di Fausto Lama, nella veste solista di ritorno dopo il collasso dei Coma _Cose, il suo sodalizio artistico e di vita con Francesca Mesiano: avviene pubblicando per le etichette Asian Fake e Atlantic/Warner Music il singolo «a tanto così» (tutto in minuscolo, come da diffuso vezzo indie), con video musicale personalmente diretto a corredo, da ieri disponibile sulle piattaforme.

L’addio alla coppia

Il cantante, autore e musicista salodiano (all’anagrafe, Fausto Zanardelli) ha rotto il silenzio attraverso una canzone intima, incentrata su di sé e sull’ormai ex compagna di vita e di palco, che si sposa benissimo con la contestuale analisi della situazione, fatta a qualche mese di distanza dalla rottura: «Mischiare amore e musica è pericolosissimo. Ci eravamo resi conto - ha argomentato - che il progetto Coma _Cose aveva esaurito la spinta creativa e immaginavamo di tutelare la coppia, chiudendo fuori il mondo, anche a scapito del progetto artistico. Ma non è andata così, forse perché la musica era il collante che ci teneva effettivamente insieme, mentre il sentimento si era assopito».

Di un rapporto definito «bellissima gabbia» e rispetto al quale non chiude definitivamente la porta sul piano artistico («I Coma_ Cose esistono con me e Francesca, senza l’uno o l’altra sarebbe un karaoke. Ma non escludiamo di tornare un domani, dopo un percorso in cui ci saremo riappropriati delle nostre persone»), Lama/Zanardelli parla compiutamente nel testo del singolo, alternando nostalgia e amarezza, con un finale poeticamente fatalista.

Il singolo

Il brano si apre con versi quali «E i miei peggiori rimpianti/li ho lasciati sopra i davanzali delle case degli altri/con i miei migliori accendini», a cui segue l’affondo rivolto alla partner: «...Ma poi come stai?/Di giorno sbadigli come me/le amiche coi figli ma a te chi ti ferma/che ancora scintilli dal Pigneto ai Navigli/mica dalle suore hai fatto le scuole/di calci del cuore ne hai presi e ne hai dati/un po’ come me...». Per poi terminare fissando lo stato delle cose: «...a tanto così dall’essere felici/a tanto così dall’essere capiti/[...]/a tanto è così dall’ammettere che ci si sente più vivi sbagliando/e pensare che eravamo a tanto così.../ma l’amore ci è passato a tanto così».

Sul versante sonoro, «a tanto così» si discosta dal pop ammiccante e di presa immediata degli ultimi Coma_Cose (ricordiamo la sanremese «Cuoricini») per approdare a un hip hop battente, comunque cantato, in cui il ritmo sottolinea fortemente il significato delle parole, amplificandone l’eco.

Nuovi progetti

Fausto Lama, svincolato da una certa subalternità a cui si era in qualche modo accomodato nel progetto Coma_Cose, lo ha inquadrato con umiltà liberatoria: «È il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard, mai abbastanza sociale, mai abbastanza a mio agio nell’accettare i miei limiti. E mentre lo penso e lo scrivo, se ne va questo strano anno vissuto in apnea... fino a perdermi, ma fortunatamente anche fino a ritrovarmi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Fausto ZanardelliComa Cose
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario