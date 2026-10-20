Fall Fest: musica live in piazza Tebaldo Brusato tra folk, blues e rock

Una giornata di concerti all'aperto, tra sonorità folk, blues, country e rock. Sabato 24 ottobre piazza Tebaldo Brusato ospiterà il Fall Fest, festival musicale organizzato dall'associazione culturale La Laguna con il patrocinio e la collaborazione del Comune.
Dalle 11 alle 21.30 si alterneranno sul palco dieci formazioni, con un repertorio composto prevalentemente da brani originali. L'ingresso sarà gratuito e il pubblico potrà assistere alle esibizioni nell'arco dell'intera giornata.
Il programma musicale attraverserà diverse interpretazioni della musica roots, dalle forme più tradizionali alle contaminazioni contemporanee. Tra gli artisti annunciati figurano Mattia Bertin, The Blues Against Youth, Paolo Fioretti & the Hot Combo, Harmoon, Lamby Family Band, Loneriver, Tullo & The Rebel Hot, Houston Problems, Hellfred & the Riverjumpers e The Skaolians.
La manifestazione riprende la formula dei concerti nei piccoli locali, trasferendola nello spazio pubblico della piazza, con un palco e una successione di esibizioni dal vivo.
Accanto alla proposta musicale sarà allestito uno stand gastronomico con cibo e bevande, attivo durante la giornata. Il servizio contribuirà alla raccolta fondi promossa dall'associazione, che da anni si occupa di diffondere la cultura musicale legata al rock'n'roll, al blues e al country, affiancando all'attività artistica iniziative di carattere sociale e culturale.
Per informazioni è possibile scrivere ad associazioneculturalelalaguna@gmail.com.