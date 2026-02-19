Fabrizio Moro, ultimo instore a Elnòs: ora il duetto a Sanremo

Sette Festival di Sanremo, in bacheca due vittorie (nel 2007 nella sezione Giovani con il brano «Pensa» e nel 2018 fra i big in coppia con Ermal Meta con la canzone «Non mi avete fatto niente»). Fabrizio Moro tornerà anche quest’anno sul palco dell’Ariston nella serata duetti per supportare il collega in gara Eddie Brock: insieme canteranno «Portami via», pezzo scritto dal cantautore romano nel 2017 per la partecipazione proprio al Festival di quell’anno.

L’instore

A ricordarlo è proprio Moro, oggi al centro commerciale Elnòs per l’ultima tappa del suo instore tour del nuovo album «Non ho paura di niente»: «Sto bene, è un bel momento – ha detto – arrivo direttamente da Sanremo per le prove del duetto che mi vedrà sul palco venerdì (27 febbraio ndr)».

Ad accoglierlo tanti fan, in rappresentanza di almeno tre generazioni: ci sono giovanissimi, ma anche suoi coetanei e nonni e nonne. Il nuovo disco, il decimo in studio per l’artista, contiene nove brani, fra cui il singolo «Non ho paura di niente», che dà il nome all’album, in rotazione da settimane nelle radio.

Tour imminente

Oltre al cd è prevista un’edizione in vinile deluxe green petrol, limitata e numerata, che include una bonus track con Il Tre, giovane rapper romano. L’instore tour è partito sabato 31 gennaio e la tappa bresciana chiude il calendario: dopo la partecipazione a Sanremo, Moro partirà per il tour «Non ho paura di niente Live 2026», con un’anteprima il 2 maggio a Roma e, da ottobre, una serie di date nei club. Tra queste è prevista anche Milano il 28 ottobre al Fabrique. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.