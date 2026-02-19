Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Fabrizio Moro, ultimo instore a Elnòs: ora il duetto a Sanremo

Francesca Marmaglio
Tanti i fan che l’hanno accolto al centro commerciale di Roncadelle: il 27 febbraio il cantautore romano accompagnerà Eddie Brock sul palco del Festival
  • Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs
    Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs - © www.giornaledibrescia.it
  • Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs
    Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs - © www.giornaledibrescia.it
  • Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs
    Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs - © www.giornaledibrescia.it
  • Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs
    Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs - © www.giornaledibrescia.it
  • Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs
    Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs - © www.giornaledibrescia.it
  • Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs
    Fabrizio Moro, l'instore a Elnòs - © www.giornaledibrescia.it
AA

Sette Festival di Sanremo, in bacheca due vittorie (nel 2007 nella sezione Giovani con il brano «Pensa» e nel 2018 fra i big in coppia con Ermal Meta con la canzone «Non mi avete fatto niente»). Fabrizio Moro tornerà anche quest’anno sul palco dell’Ariston nella serata duetti per supportare il collega in gara Eddie Brock: insieme canteranno «Portami via», pezzo scritto dal cantautore romano nel 2017 per la partecipazione proprio al Festival di quell’anno.

L’instore

A ricordarlo è proprio Moro, oggi al centro commerciale Elnòs per l’ultima tappa del suo instore tour del nuovo album «Non ho paura di niente»: «Sto bene, è un bel momento – ha detto – arrivo direttamente da Sanremo per le prove del duetto che mi vedrà sul palco venerdì (27 febbraio ndr)».

Ad accoglierlo tanti fan, in rappresentanza di almeno tre generazioni: ci sono giovanissimi, ma anche suoi coetanei e nonni e nonne. Il nuovo disco, il decimo in studio per l’artista, contiene nove brani, fra cui il singolo «Non ho paura di niente», che dà il nome all’album, in rotazione da settimane nelle radio.

Tour imminente

Oltre al cd è prevista un’edizione in vinile deluxe green petrol, limitata e numerata, che include una bonus track con Il Tre, giovane rapper romano. L’instore tour è partito sabato 31 gennaio e la tappa bresciana chiude il calendario: dopo la partecipazione a Sanremo, Moro partirà per il tour «Non ho paura di niente Live 2026», con un’anteprima il 2 maggio a Roma e, da ottobre, una serie di date nei club. Tra queste è prevista anche Milano il 28 ottobre al Fabrique. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Fabrizio MoroFestival di Sanremo 2026Roncadelle
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario