Due dischi e uno show per Mattia, rivelazione pop targata Warner

Un paio di singoli prodotti per Altafonte (Sony), un disco appena uscito per Ada Music di Warner e un secondo in pubblicazione appena prima dell’estate, anticipato dal singolo «Tantemila notti» che sarà rilasciato in gennaio. Oltre a uno show, con tanto di orchestra, visual e corpo di ballo, che farà il suo gran debutto il 16 gennaio al Q-Hub di Milano. È la biografia recente di Mattia Tosoni, in arte solo Mattia, trentenne bresciano recente rivelazione del panorama pop nazionale.

Solo in scena

Una carriera esplosa quasi per caso, quella di Mattia, dopo un’inconsapevole gavetta fra matrimoni ed eventi privati. Finché un giorno ha detto basta: «Poco dopo il Covid mi sono ritrovato ad esibirmi ad una festa e mi sono reso conto di essere solo un accessorio. Io ci stavo mettendo l’anima, ma nessuno mi stava ascoltando davvero. Me ne sono andato lasciando la scaletta a metà, senza che i presenti se ne accorgessero. Avevo deciso di chiuderla lì, finché mia sorella mi ha chiesto di comporre una canzone per il suo matrimonio. Così ho scritto quello che sarebbe diventato il primo pezzo che ho pubblicato».

Mattia Tosoni

È il dicembre del 2024, «Qualcosa cambierà» atterra su Spotify e totalizza in un mese 90mila stream. Un piccolo record per un esordiente. «Così mi sono convinto a lanciarmi e ho inviato un mio demo con cinque canzoni a tutte le case discografiche che sono riuscito a trovare su Google. L’ho preso come un gioco, ma due giorni dopo mi ha contattato Altafonte, etichetta indipendente distribuita da Sony, per propormi un incontro a Milano. Ci sono andato con un’amica e, per l’incredulità di entrambi, mi hanno proposto subito un contratto».

Al lavoro con il team

Sono stati così pubblicati i primi due brani, «Loop» e «Black Karma», che hanno proiettato Mattia nel mondo che sognava fin da bambino, quando si consumava gli occhi guardando i videoclip su Mtv. Un’ascesa vertiginosa, culminata lo scorso 14 novembre nell’uscita del disco d’esordio «2 di me» per Ada Music di Warner. Un lavoro singolare e corale, per cui Mattia si è circondato di professionisti che hanno creduto nel progetto. Come Reizon, produttore abituato a lavorare con big come Villabanks e Capo Plaza e la dj Rossella Essence, con cui ha fatto due feat. L’ album, inoltre, è stato registrato nel Penthouse Studio di Vegas Jones. La title track «2 di me» - racconta il bresciano - «è entrata nelle playlist editoriali di Spotify. Un risultato che mi ha dato grande soddisfazione e da cui è in parte scaturita l’idea dello show».

Fra Mengoni e Beyoncé

Mattia inaugurerà il suo 2026 al Q-Hub di Milano, che il 16 gennaio ospiterà l’anteprima del «Mattia Live», un format che guarda alle performance artistiche di star americane come Beyoncé, ma anche a quelle di casa nostra come Elodie o Mengoni, che hanno trasformato i loro concerti in spettacoli. «Sul palco con me ci sarà una band vera, con energia vera. Poi Andy Van Pastor in consolle – uno che ha remixato Snoop Dogg e Akon – e le iconiche ballerine da Femme, coreografate da Babi B. L’ho vista ballare a Sanremo e ho voluto conoscerla. Ha subito creduto al progetto e ne è diventata parte integrante. Ma lo show sarà più di un concerto, sarà una trasposizione dell’album anche a livello di immagini ed estetica, grazie ai visual di Enrico Cecini e ai video curati da Lorenzo Meid».

Sognando il Summer Music

L’obiettivo è portare il «Mattia Live» nei festival estivi, col sogno «di esibirmi un giorno in piazza Loggia per il Brescia Summer Music. Chissà. Nel frattempo prima dell’estate uscirà anche il secondo album, che sarà anticipato da un primo singolo in gennaio». Rispetto ai prossimi step in carriera, Mattia non nasconde le sue riflessioni. «Per Amici sono ormai fuori età. All’idea di X Factor, invece, ho risposto picche: non renderei in un contesto di quel tipo perché non vivo la musica come una competizione. Però a Sanremo non direi di no». Chissà che il 2026 non porti, per citare Mattia, «un lieto fine al top».