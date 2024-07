In Castello si balla con Dave Rowntree, all’Outlet c’è Paola Iezzi

Da candidato laburista ha perso la sfida per un seggio alle ultime elezioni (battuto dalla candidata liberal nel suo collegio), ma il batterista dei Blur, Dave Rowntree, potrà rifarsi questa sera come dj alla consolle del festival Karmaaa, in corso in Castello a Brescia fino al 19 luglio, promosso da WeLoveCastello, Sinapsi e Latteria Molloy.

Rowntree arriva a Brescia approfittando dello stop ai concerti della band britannica, impegnata in questo periodo al release del docufilm «To the end» (uscirà il 19 luglio in Gran Bretagna e Irlanda) che racconta il doppio concerto dello scorso anno al Wembley Stadium, e del disco del live, annunciato per il 26 di questo mese.

Il sessantenne batterista e percussionista offrirà nel dj set una selezione di pezzi tra indie-rock ed elettronica. La serata, che vedrà in consolle anche Marco Bellobono 2b2 Federico Baracco, è ad ingresso libero, prenotazioni sul sito. Il festival Karmaaa proseguirà domenica con la presentazione del libro di Stefano Nazzi «Canti di guerra» e si chiuderà il 19 con Tropical Pizza Live Set.

Paola di Paola e Chiara al Franciacorta Village

Dj d’eccezione anche all’outlet Franciacorta Village, con Paola Iezzi, il 50% del duo Paola&Chiara, che all’attività di cantante, autrice e musicista in coppia con la sorella, alterna quella alla consolle. Il duo Paola&Chiara nacque nel 1996 e vinse il Festival di Sanremo l’anno successivo con «Amici come prima». Dopo una lunga pausa, le sorelle Iezzi sono tornate all’Ariston in coppia con il brano «Furore» (a cui seguì l’uscita dell’album «Per sempre» e il relativo tour che fece tappa a Brescia a settembre) e quest’anno come conduttrici di PrimaFestival. Dello scorso maggio il singolo «Festa totale». Saranno questi i brani che faranno da sottofondo musicale, con la regia della stessa Iezzi, alla serata di shopping prolungato al Franciacorta Village. L’artista milanese, 50 anni, fresca di nomina come giudice alla prossima stagione di «XFactor», inizierà invece la propria esibizione in consolle sulla piazza principale del centro attorno alle 21 (a scaldare il pubblico ci penserà, fin dalle 18, il dj set di Gigi Resta) e proseguirà fino a mezzanotte.

Il Bao Festival

Intanto, si prepara al weekend conclusivo il Bao Festival, che da stasera a domenica sarà di scena tra Monticelli Brusati e Sarezzo. Oggi, dalle 19.30 sul piazzale San Zenone nella località franciacortina, dopo il dj set di Catfish si avvicenderanno Roberto Follesa, pittore e musicist, con la performance «Forever», poi «Afrofulu» di Above the Tree + Drum Ensemble du Beat, e infine il live di Nur (Andrea Ragnoli e Giacomo Albertelli).

Sabato, si parte alle 15 dallo stesso piazzale per arrivare fino alle cascate (con una guida) dove si terranno le performance di Marco Pittau, Trifoglio, Musica e Gioco (Danilo Mineo & Réda Zine), Donato Epiro, Goat, Carmen Jaci e Spettro Residents. La partecipazione, per entrambi gli eventi, è di 15 euro (intero + dp).

Si chiude domenica al Santuario di Sant’Emiliano di Sarezzo, che si raggiungerà partendo alle 8.30 dalla parrocchiale di San Giovanni Battista a San Bernardo (Lumezzane). La giornata prevede le esibizioni della cantante e autrice Angela Kinczly, e di Francesco Fonassi.