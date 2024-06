Se il batterista dei Blur fa un dj-set in Castello a Brescia

Di questi tempi, un anno fa, suonava con la batteria con i suoi Blur in due date da tutto esaurito allo stadio di Wembley, a Londra. Oggi, mentre la storica band brit-pop è impegnata nella pubblicazione di materiale che ricorda quell’appuntamento, Dave Rowntree - batterista del quartetto capitanato da Damon Albarn - arriva a Brescia in veste di dj. Il suo dj-set è in programma venerdì 12 luglio a Brescia, in Castello.

La serata fa parte di un festival chiamato Karmaaa, che prevede anche l’esibizione di due membri degli Editors, sempre in veste di dj, ossia il bassista Russell Leetch e il chitarrista-tastierista Elliott Williams, in programma il 5 luglio.