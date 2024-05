Dal 17 al 20 luglio torna Jazz on the Road

Dal 17 al 20 luglio il grande jazz torna protagonista con il 21esimo Festival estivo dell’associazione culturale Jazz on the Road con tanti concerti a Brescia, Gussago e Padenghe sul Garda.

I concerti si svolgeranno tra i luoghi storici della città e della provincia, ma anche nei musei e nei teatri. L’evento è organizzato in collaborazione con i Comuni, la Fondazione Asm, la Fondazione Brescia Musei, il Centro Teatrale Bresciano e varie imprese locali.

Ecco tutti gli appuntamenti.

A Brescia

Il 18 e 19 luglio a Brescia si snodano le tappe dei doppi concerti in città. Il 18 luglio, alle 20.30, piazza del Mercato si trasforma in un palcoscenico di emozioni con il concerto ad ingresso gratuito del talentuoso musicista bresciano Giacomo Papetti. Papetti presenterà in anteprima il suo ultimo gioiello musicale, «Chorale», insieme alla sua band di eccellenza, The Loom, e con la partecipazione straordinaria di Fulvio Sigurtà, Achille Succi e Nelide Bandello. Alle 22 ci si sposterà al Teatro Sociale per assistere all’evento più importante e atteso dell’estate 2024, un vero e proprio Gran Galà di stelle del jazz internazionale. Il sassofonista americano Chris Potter e il pianista americano Brad Mehldau, considerati due dei musicisti più influenti e importanti al mondo, per l’occasione presenteranno il loro ultimo progetto con una sezione ritmica composta dal bassista John Patitucci e dal batterista Jonathan Blake.

Il 1 9 luglio , il Museo di Santa Giulia si trasforma in un palcoscenico incantato dove il Jazz di alta qualità si fonde con la bellezza senza tempo dei suoi spazi emblematici. Alle 20.30 si terrà il concerto del pianista Shai Maestro nel suggestivo chiostro rinascimentale. A seguire, alle 22, attraverso un percorso che passerà attraverso gli spazi museali, il pubblico verrà condotto nel magico giardino del Viridarium, ove assisterà all’esibizione di Maria Pia De Vito e del suo ultimo progetto, «This Woman's Work». Attraverso la musica e le parole, De Vito, accompagnata da alcuni dei più talentuosi e innovativi jazzisti italiani, esplorerà alcuni temi fondamentali e delicati come la condizione femminile nel corso dei secoli.

In provincia

Il Festival, per il sesto anno consecutivo, si estenderà anche nei comuni limitrofi con due eventi altrettanto entusiasmanti. Il 17 luglio a Gussago salirà sul palco il cantautore Eugenio Finardi con il suo progetto «Euphonia» a nuove vette, mescolando le sue canzoni più celebri con improvvisazioni jazz. L’evento si svolgerà nella splendida cornice del Palazzo Caprioli.

Il 20 luglio il Festival raggiungerà il suo culmine nell’edizione 2024 a Padenghe sul Garda, dove in piazza D’Annunzio la violoncellista Chiara Civello si esibirà con il suo ultimo lavoro discografico, «Canzoni».