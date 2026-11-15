«Requiem di Mozart, mistero incompiuto che mi colpì già da ragazzino»

Il Requiem di Mozart corona il trentennale dei Vespri musicali nella chiesa cittadina di Santa Maria del Carmine. Questo pomeriggio alle 17, Michele Brescia dirigerà l’Orchestra Sinfonica Milano Classica, i cori Segni di Bellezza e Bach di Milano con i solisti Olga Angelillo, Mirea Marchetto Mollica, Riccardo Della Sciucca e Rocco Cavalluzzi. Prima del concerto, con inizio alle 16.15, avrà luogo una dettagliata guida all’ascolto. L’ingresso all’appuntamento pomeridiano è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Alla vigilia del concerto abbiamo incontrato il direttore.
Maestro Brescia, quando si avvicinò per la prima volta al Requiem?
Come ascoltatore il mio primo incontro col Requiem di Mozart risale all’adolescenza. Mi colpirono subito la forza della musica e il fascino delle leggende che si tramandavano attorno al compositore e a quest’opera in particolare. Porto ancora con me da quegli anni l’immagine del celeberrimo film «Amadeus», in cui lo stesso Mozart, ormai sul letto di morte, detta a Salieri il «Confutatis». Poi è arrivato l’incontro con la partitura e lì ho scoperto un’essenzialità disarmante: nonostante le parti mancanti, il Requiem esprime una forza che arriva da lontano. Come direttore l’ho affrontato diverse volte. Posso dire che ogni esecuzione è sempre diversa, ma diventa anche autobiografica.
Nel Requiem convivono il terrore del giudizio, la supplica e la speranza della luce eterna. Quale di queste dimensioni orienta maggiormente la sua lettura?
In un confronto con i coristi ho chiesto quale potesse essere l’eredità che Mozart ha voluto lasciarci con questa musica. Sono arrivate risposte diverse, riassumibili in una formula: il Requiem è una richiesta d’amore. Quell’amore cercato per tutta la vita, che si spera di trovare almeno alla fine, in una luce eterna che ne sia fonte inesauribile. È il desiderio di allontanare la paura che nell’aldilà possiamo essere privati di quella magnifica energia che tutto muove.
La partitura ci è notoriamente giunta incompiuta e viene di solito eseguita con il completamento di Süssmayr. Sarà così anche oggi nella Chiesa del Carmine?
Sì, proponiamo la versione più tradizionale, quella di Süssmayr, con qualche mia piccola variazione. So che molti studiosi non hanno una grande opinione del lavoro dell’allievo di Mozart. Questa è la ragione per cui negli ultimi anni sono stati proposti diversi completamenti alternativi. Ma non sappiamo davvero quanto del pensiero mozartiano sia arrivato a Süssmayr senza essere documentato: forse anch’egli porta con sé un altro mistero legato a questa composizione. Il Requiem è un mosaico che si completa con la nostra presenza, quella degli artisti e quella del pubblico. Siamo noi a renderlo speciale e unico. Sarà il nostro suono, e quello del magnifico luogo che ci accoglie: un contenitore che è contenuto di pietre vive.