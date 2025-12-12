Coez torna sul Garda: a luglio il concerto al Vittoriale

La nuova edizione di Tener-a-mente – il festival musicale del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera – aggiunge un tassello atteso: Coez torna sul lago di Garda con una tappa del tour «From the rooftop». La data scelta per il live acustico è sabato 25 luglio 2026.

«From the rooftop»

Il progetto «From the rooftop» nasce nel 2015 come spazio raccolto per reinterpretare in modo essenziale i brani già pubblicati e alcune cover legate al suo percorso personale e professionale. Dopo un primo disco e un secondo capitolo nel 2022, il percorso arriva ora alla terza fase. La proposta si allarga ai teatri di pietra, scenari capaci di amplificare la dimensione diretta delle canzoni e di creare un rapporto più stretto tra artista e pubblico. È lo stesso Coez a sintetizzare lo spirito di questa nuova tappa: «Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici. Abbiamo pensato di regalare ad ognuno di voi che comprerà un biglietto una piccola anteprima del nuovo Rooftop, il terzo capitolo della saga che uscirà in primavera».

L’annuncio arriva dopo una stagione già intensa per Coez, reduce dal tour nei palazzetti che ha superato 70.000 biglietti venduti e dall’uscita di «1998», il suo settimo album in studio. Pubblicato lo scorso giugno, il disco riprende estetica e sonorità degli anni Novanta, unendo malinconia e scrittura intima. Al suo interno ci sono brani come «Mal di te», «Ti manca l’aria», «Qualcosa di grande» e «Mr. Nobody».

I biglietti

Anche l’apertura delle vendite dei biglietti – disponibili da sabato 13 dicembre alle ore 12 sul sito del Vittoriale – diventa parte del progetto. Chi acquisterà il biglietto riceverà infatti nella mail di conferma un link esclusivo per ascoltare il demo di «Cielo di sabbia», un’anticipazione di ciò che prenderà forma nei live dell’estate 2026.