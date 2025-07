«Che emozione l’ultimo concerto di Ozzy»: il racconto dei fan bresciani

Luglio 2025 doveva essere il mese ricordato per il tour-reunion degli Oasis. Ma ora finirà sui libri di storia della musica anche per un altro live che ha assunto – a posteriori – contorni storici: quello di Ozzy Osbourne con i Black Sabbath di sabato 5 luglio, che è diventato – suo malgrado – l’ultimo live in assoluto di Ozzy Osbourne, morto il 22 luglio dopo una lunga malattia.

Concerto d’addio

Molti fan e molte fan avevano già il sentore che quello del 5 luglio potesse essere l’ultimo live in assoluto del frontman della band heavy metal tra le più note al mondo. Tra loro anche Alice Mori e William Polotti, che da Lumezzane sono saliti fino a Birmingham appositamente per il «farewell» del principe delle tenebre. «Abbiamo fatto il possibile per poter riuscire ad assistere a questo spettacolo perché, vista la salute di Ozzy, questo ultimo concerto sembrava molto più “ultimo” di tanti altri», raccontano. «Siamo entrambi fan dei Black Sabbath fin da quando siamo bambini ed è stato bellissimo condividere questa esperienza».

Ozzy Osbourne durante l'ultimo concerto della sua vita a Birmingham - © www.giornaledibrescia.it

Birmingham

I due ragazzi sono quindi partiti due settimane fa per raggiungere l’Inghilterra. Un po’ come Manchester per i concerti degli Oasis – completamente invasa da fan e merchandise dedicato – anche Birmingham in quei giorni si è trasformata nella culla del metal dei Black Sabbath.

«L’atmosfera a Villa Park era fantastica, il pubblico educato, divertito e felice, tutti si sono goduti il momento, dai bambini ai più anziani. L’evento è stato organizzato perfettamente in tutto e per tutto, Birmingham era addobbata a tema e ha reso tutto ancora più magico. Ozzy ha cantato molto bene pur essendo seduto sul trono, data anche l’età. È emozionante ripensarci, anche per l’importanza che questo evento ha per la storia della musica. Esserci stati per noi è stato anche un ringraziamento per tutto quello che Ozzy e la sua musica sono stati per noi».