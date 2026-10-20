Bryan Adams arriva a Brescia: il tour acustico al Teatro Clerici

Il rock di Bryan Adams lascia spazio a una dimensione più intima, con voce e chitarra al centro della scena. Il cantautore canadese sarà al Teatro Clerici di Brescia il 31 gennaio 2027, alle 21, con «Bare Bones Live», uno spettacolo acustico che rilegge alcuni dei brani più conosciuti della sua carriera lontano dalle grandi produzioni dei concerti rock.
Il concerto
Il repertorio attraversa oltre quattro decenni di musica, da «Summer of ’69» a «Heaven», passando per «(Everything I Do) I Do It for You» e «Please Forgive Me». Canzoni che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori e che, in una versione essenziale, puntano sulla voce e sulle melodie, senza gli arrangiamenti delle esibizioni negli stadi e nelle arene.
La data bresciana fa parte del tour «Bare Bones Live», pensato per portare il cantautore canadese in una dimensione più raccolta, con una maggiore vicinanza tra artista e pubblico. Il concerto al Teatro Clerici offrirà quindi l’occasione di ascoltare dal vivo i suoi successi in una veste diversa da quella dei grandi spettacoli rock.
I biglietti
I biglietti saranno disponibili in prevendita generale dalle 12 di venerdì 23 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali Zed. È prevista anche una presale riservata agli utenti registrati sul sito di Virgin Radio, dalle 10 di giovedì 22 ottobre alle 11.59 di venerdì 23 ottobre. Per accedere sarà necessario utilizzare il codice ricevuto in fase di registrazione, con un limite massimo di quattro biglietti acquistabili per codice.