L’armonia non nasce da elementi identici, ma dall’accordo di voci diverse che si fondono in un unico suono. Questa sera, sabato 28, e domani, domenica 29 novembre arriva allo spazio culturale Der Mast il festival «WE INSIST! Live, il valore dell’ensemble». Si tratta di due concerti dedicati alle formazioni estese impegnate nella musica di ricerca e improvvisazione: questa sera alle 21 salirà sul palco di via Carducci 17 a Brescia il sestetto Banquet of Consequences del compositore e contrabbassista Antonio Borghini, e domani alle 20 lo IATO Ensemble con il compositore e musicista statunitense Alvin Curran.
La manifestazione, che parte dal Milanese e approda per la prima volta a Brescia in occasione della sua quarta edizione, fa della musica d’insieme il punto di partenza per una riflessione più ampia sul valore della rete nel mondo musicale e culturale. Testimonia infatti il rapporto consolidato tra la Fondazione WE INSIST! – nata nel 2022 per proseguire il percorso dell’etichetta discografica attiva dal 2018 –, l’Associazione Lampedée e le realtà culturali bresciane.
Per tutta la durata del festival, inoltre, il Der Mast ospiterà la mostra fotografica «Note a margine» di Luciano Rossetti (inaugurazione oggi alle 19.30) che documentando l’incontro tra musica jazz e fotografia, racconta i retroscena e le atmosfere della musica catturati dall’obiettivo del fotografo. Domani alle 18.30, prima del concerto, è previsto un aperitivo in compagnia di WE INSIST! Records. Entrambi i concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti, con prenotazioni sul sito eventbrite.com o via mail all’indirizzo we@weinsistrecords.com. Abbiamo intervistato la presidente di WE INSIST!, Maria Borghi.
Maria, dal 2018 a oggi, come si è evoluto il ruolo dell'etichetta indipendente?
La nascita della Fondazione rispetta la nostra idea iniziale, permettendoci di accedere a finanziamenti per sostenere il nostro lavoro. Non nasco discografica: sono stata musicista e graphic designer. In questa attività ho unito le mie due passioni. Vorremmo supportare completamente i musicisti: a breve compiremo un passo importante azzerando la componente commerciale, ci occuperemo solo di produzione e promozione. All'artista resteranno i diritti e la gestione; di fatto ormai il grosso degli album viene venduto ai live.
In un momento storico di individualismi, che significato assume una proposta basata sul gruppo e sull'improvvisazione radicale?
Ascolto, confronto, crescita e apprendimento sono elementi insiti nelle formazioni allargate, soprattutto nell’ambito della musica improvvisata. È interessante anche il confronto tra esperienze musicali diverse come quelle di Curran e Borghini. Non siamo organizzatori puri di eventi, ma abbiamo sempre considerato i festival fondamentali: la dimensione dal vivo fa vivere e muovere veramente la musica.
Portare il festival a Brescia è un segnale importante: come viene percepita la scena bresciana fuori provincia?
Milano era considerata il centro della musica di ricerca e sperimentazione. Oggi vedo fervore e un pubblico ricettivo in città come Brescia, anche grazie al supporto dell'Associazione Lampedée che ci ha ospitato prima con il Ground Music Festival, poi con Progetto BAO.
Spesso chi non ha familiarità con il genere vede la musica d’avanguardia come lontana e inaccessibile. Chi produce album e concerti come può abbattere questa barriera di diffidenza?
È un quesito che mi pongo ogni giorno. È come se questa musica avesse un'etichetta. Il mio cruccio è intercettare i giovani. Forse è anche colpa nostra, degli organizzatori, che non sempre sanno trovare nuove modalità e luoghi adatti. Abbiamo presentato l’album di Curran appena uscito in un’accademia di design a Roma e il pubblico era prevalentemente giovane. In questo forse l'Italia è più arretrata rispetto ad altri paesi europei e oltreoceano, dove si possono trovare contesti nuovi e interessanti.
Il jazz indipendente in Italia: segnali di sofferenza o voglia di resistere?
Resistere è la parola giusta. Le difficoltà riguardano l'ambito culturale, politico e sociale. Dovremmo fare blocco tra piccole realtà. L'unione fa la forza e i progetti che riescono ad emergere nascono dalla volontà di collaborare. C'è chi sceglie di promuovere una musica meno facile anche a Brescia. Bisogna rischiare; un po' di coraggio farebbe bene a tutti noi.