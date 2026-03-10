Giornale di Brescia
Musica

Blanco torna live con «Ma’»: «In questo disco ci ho messo l’anima»

Marco Zanetti
L’anteprima social per l’album che uscirà il 3 aprile, poi dal 17 via al tour nei palazzetti
La copertina di «Ma'», con mamma Paola
La lunga attesa è finita. A tre anni da «Innamorato», Blanco ha pronto un nuovo album. Tenendo fede al count-down lanciato lunedì con un video-spoiler, ieri sui social il cantautore bresciano (al secolo il giovane 23enne Riccardo Fabbriconi di Calvagese della Riviera) ha infatti annunciato «Ma’».

Già disponibile in pre-order sulle piattaforme streaming e rilasciato in quattro diversi formati fisici sullo shop online di Universal, il nuovo lavoro sarà a disposizione da venerdì 3 aprile per Emi Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi, ovvero il manager e ceo di Eclectic Music Group, che l’ha scoperto «dal nulla» nel 2020 e l’ha rivoluto fortemente con sé di recente.

L’annuncio

Brani emotivamente forti, questi, carichi di una maturità e una consapevolezza prima forse sconosciuta e per la cui realizzazione il performer non usa mezzi termini: «Ci ho messo l’anima», confida. E stando al titolo del disco che li contiene (insieme a chissà quali altre tracce oggi «nascoste») hanno un sapore familiare: si aggrappano alla figura di mamma Paola, ritratta in copertina in una foto dal sapore «amarcord» mentre abbraccia il figlio ancora bambino.

«Crescendo ci si allontana dalle cose semplici ovviamente anche per curiosità – riflette al proposito l’artista gardesano –. Poi crescendo ancora si torna al punto d’inizio dove si è stati bene».

L’anticipazione

La musica come la madre, un rifugio sicuro in cui riporre le ansie e le paure di un età che avanza, insomma, condividendole a cuore aperto col pubblico: «Se domani non mi sveglio, ci faranno un bel film. E c’hai ragione sempre tu, ma’ / io non mi voglio bene / questa vita fa schifo, tu mi avevi avvertito / mi sarei divertito se ci fossi stata tu, ma’/io non mi voglio bene come me ne vuoi tu», canta con la sua voce inconfondibile in quella che dovrebbe essere la title-track, fatta ascoltare in anteprima in una breve diretta Instagram e subito diventata virale.

Il tour

E i fan già sognano d’intonarne i brani a squarciagola nel corso delle 14 date del tour nei palazzetti al via il 17 aprile da Jesolo, che sarà imperniato sul nuovo progetto di inediti con cui ha rotto gli indugi a meno di un mese dal ritorno sul palco per i live.

Terzo progetto d’inediti di una carriera che, pur breve, è già notevole: oltre alla conclamata vittoria a Sanremo in coppia con Mahmood nel 2022, vanta 64 Dischi di Platino e un miliardo di streaming su Spotify.

E c’è da scommettere che i numeri crescano, considerate le premesse dei tre singoli estratti dal cd ormai prossimo all’uscita («Piangere a 90», «Maledetta rabbia» e «Anche a vent’anni si muore»), lanciati nei mesi scorsi e tutti balzati ai vertici delle classifiche.

