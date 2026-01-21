Blanco, Frah Quintale e Mr.Rain: la musica bresciana non si ferma

La settimana del «Blue monday» (ossia del «lunedì blu», ritenuto il giorno più triste dell’anno) non scoraggia gli artisti bresciani dal condividere nuova musica. Al contrario, la ricorrenza può appunto essere sconfitta ascoltando i lavori inediti prodotti dai giovani della nostra provincia, a cominciare da Blanco.

Il singolo

Nel dettaglio, il 22enne di Calvagese della Riviera lancia «Anche a vent’anni si muore», fruibile dalla mezzanotte di domani, come indicato da lui stesso oggi pomeriggio sui canali social, dove qualche ora fa aveva pubblicato un piccolo spoiler di quello che sarà il videoclip che accompagna il brano in questione.

Poco alla volta, molto lentamente, dopo inizia così a comporsi il «puzzle» del terzo album che dovrebbe – meglio sempre avvalersi del condizionale – uscire nei prossimi mesi e da portare poi nel tour nei palazzetti in partenza da Jesolo il 17 aprile.

In quella stessa sera a Roma, invece, si esibisce live Frah Quintale (al secolo il 36enne Francesco Servidei, cresciuto all’ombra del Cidneo) in un palazzetto dello sport tutto esaurito. Certificato solo poche ore fa, il «sold-out» all’interno del viaggio musicale che tocca nel complesso 7 città italiane è stato quindi accolto dal performer con un «grazie» su Instagram.

Albe

E non è tutto. Il «caso» vuole che, come Blanco e Frah, anche Albe (ossia: il 27enne Alberto La Malfa di Alfianello) nello stesso giorno sceglie sempre la capitale come prima data del suo «Baita tour 2026»: per la precisione il 17 aprile si esibisce live al teatro «Lo Spazio».

E qui non è solo: divide il palco con l’amico Maninni (alias il pugliese Alessio Maninni), balzato alla ribalta nel 2024 per la sua partecipazione a Sanremo. I due saranno poi ancora fianco a fianco «on stage» al Locomotiv Club di Bologna il 18 aprile nonché il 21 aprile alla Palestra Visconti di Milano (biglietti su Dice).

Sidy Casse

Per quanto riguarda Sidy Casse, per il momento il 23enne di Lumezzane non pare intenzionato a mettersi in viaggio sulla falsa riga dei colleghi appena citati. Lui in effetti un itinerario lo ha da poco compiuto… a ritroso: «Ho seguito il consiglio di chi mi vuole bene e sono tornato a casa, non per ritrovare il passato, ma per lasciarlo andare – scrive su Instagram –. Sono felice di aver trovato qualcosa di nuovo in me. Il 2026 lo sogno avventuroso, so che servirà coraggio e sto imparando a cercarlo dentro: nei buoni propositi di quest'anno mi sono ripromesso di essere più coraggioso, di lasciare indietro il passato e smettere di cercare un rifugio nei ricordi».

Intanto, come saluto a quel che è stato, ha pubblicato sulle piattaforme digitali il singolo «Dove si va?»: trattasi di una tormentata canzone d'amore, dove è tangibile – ancor di più nel relativo videoclip caricato su YouTube – il senso di vuoto quando l'amata si allontana.

Mr.Rain e Daniel Posniak

Una sensazione, questa, che Mr. Rain (il carpenedolese Mattia Balardi all’anagrafe) declina in una forma «familiare» nei confronti del nonno recentemente scomparso attraverso l’ultimo singolo «Casa in fiamme». Resa pubblica su Tiktok la versione unplugged piano e voce e diventa nella circostanza un toccante saluto-tributo al maestro Franco Antonioli, cofondatore del pianobar «Luci d’alba» di Padenghe: «Scusa se non so diventare grande, scusa se ho gli occhi lucidi», intona senza celare l’emozione.

Cambiando infine totalmente genere, suona decisamente più rock e meno intima la proposta musicale firmata da Daniel Posniak. Il talento bresciano classe 2002 si cimenta con «Tutto da rifare»: ecco il titolo del brano in uscita sulle piattaforme digitali, per la quale è già pronto un intrigante e «caotico» videoclip, i cui fotogrammi iniziali sono stati già diffusi sul web. Per vederlo per intero, bisogna però attendere venerdì 23 gennaio, giorno annunciato per il rilascio ufficiale.