Il maltempo non dà tregua alla provincia di Brescia: il Garda il più colpito

Ci risiamo: il maltempo continua a creare grossi problemi in tutta la provincia di Brescia, con il Garda che risulta essere la zona maggiormente colpita, con circa 150 interventi da parte dei Vigili del fuoco.

In particolare si segnalano particolare nei Comuni di San Felice del Benaco e Manerba si stanno verificando numerosi allagamenti di strade ma anche scantinati e garage.

Una strada allagata davanti alla spiagga La Romantica a Manerba - © www.giornaledibrescia.it

A San Felice a causa di una frana è chiusa la strada per Raffa e la situazione è complessa anche a Manerba, dove il Comune sta per emanare un’ordinanza di sgombero di tre campeggi nella zona della Romantica, il camping Rolli, il Baia Verde e il Rio Feriengluck. La stessa amministrazione comunale metterà a disposizione dei turisti che dovessero averne necessità il palazzetto dello sport.

L'auto sommersa a Manerba - © www.giornaledibrescia.it

Sempre a Manerba, tra le numerose situazioni segnalate, una in via della Valle: una signora è rimasta intrappolata nella sua autovettura lungo la strada divenuta un fiume. È stata liberata fortunatamente senza gravi conseguenze da un passante che l’ha notata in difficoltà.

Diversi anche gli alberi pericolanti, in particolar modo a Lonato.