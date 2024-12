Anche Blanco a Sanremo: i suoi brani per Irama, Giorgia e Noemi

Quello del 2025 si prospetta come un Sanremo con una buona dose di salsa bresciana. Oltre ai già noti Fausto Zanardelli dei Coma_Cose e all’esordiente Joan Thiele – annunciati pochi giorni fa tra i big in gara dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti –, un altro portacolori della nostra provincia è sicuro di prendervi parte: parliamo di un certo Blanco.

Non bastasse, un potenziale quarto conterraneo è in attesa di un verdetto che potrebbe includerlo nell’appuntamento in programma dal 11 al 15 febbraio: il riferimento nella circostanza va ad Albe. Date le premesse, meglio andare con ordine.

Blanco a Sanremo

Probabilmente è passato in sordina, ma sì, non è una fake-news: Blanco si aggiunge alla truppa nostrana al prossimo Festival di Sanremo. Come è possibile? Il gnaro di Calvagese della Riviera (al secolo Riccardo Fabbriconi) risulta essere co-autore dei brani presentati alla kermesse di alcuni colleghi.

Nel dettaglio, il suo nome figura accanto a quello del fido producer Michelangelo per i testi in concorso di Irama, Giorgia e Noemi. Cantanti di un certo peso, insomma, e con un affermato pedigree al concorso canoro in oggetto: rispolverando gli archivi, Giorgia trionfò nel lontano 1995 con «Come saprei», mentre gli altri due – ex talenti usciti da Amici e Xfactor – si sono classificati al terzo posto rispettivamente nell’ultima edizione con «Tu no» e nel 2012 con «Sono solo parole».

Il 21enne capace di essere il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio (con il doppo sold-out registrato all’Olimpic” di Roma e al Meazza di Milano nel 2023) cambia dunque veste rispetto al ruolo da performer-protagonista del 2022, quando ottenne il successo sulle note di «Brividi» in coppia con Mahmood.

Stavolta preferisce mettersi dietro le quinte e prestare la penna a tre big (in senso stretto), cercando – chissà – quello che sarebbe un incredibile bis.

Albe, ancora in forse

Chi al contrario spera di calcare – letteralmente – il prestigioso palco è Albe. Dopo aver già tesato sulla propria pelle le emozioni di suonare davanti al pubblico del Primo Maggio e reduce da due concerti sold-out all’Apollo di Milano e all’Alcazar di Roma, il 25enne di Alfianello – Alberto La Malfa all’anagrafe, la cui carriera è sbocciata dopo la partecipazione al talent Amici di Maria de Filippi nel 2021 – è in lizza per portare all’Ariston il suo inedito «Finalmente».

Un pezzo che evidentemente piace, dato che la commissione di Area Sanremo – presieduta nientepopodimeno che da Carlo Conti in persona – lo ha recentemente identificato tra i 10 vincitori su 336 iscritti al contest dedicato appunto ai giovani emergenti.

Ma non è ancora finita: di questi, solo uno proseguirà il proprio cammino e accederà a «Sarà Sanremo», ovvero lo show in diretta in prima serata su Rai1 il 18 dicembre durante il quale saranno proclamati i quattro artisti facenti parte della categoria «Nuove Proposte» del Festival 2025. Un evento a cui il nostro Albe, ovviamente, spera di esserci.