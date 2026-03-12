«Amici nella vita e affiatati sul palco, per Fantasanremo uno studio matto»

Due strade che cominciano separate e che si incontrano prima ancora che professionalmente, umanamente. I due giovani cantanti Lda (Luca D’Alessio, figlio di Gigi) e Aka7even (Luca Marzano) sono, prima di essere colleghi, amici. Il loro incontro con il grande pubblico comincia nello stesso posto, ma in anni diversi: Lda partecipa ad Amici di Maria De Filippi nel 2023, Aka7even l’anno prima.

Oggi, dopo qualche anno di carriera alle spalle (e quattro di convivenza) hanno cominciato un progetto musicale insieme: a Sanremo sono saliti sul palco con il brano «Poesie Clandestine», che dà il nome anche al loro nuovo album. E proprio per promuovere il loro nuovo lavoro hanno fatto tappa al centro commerciale Elnòs di Roncadelle e li abbiamo incontrati per farci raccontare come stanno vivendo questo periodo.

Siete reduci da Sanremo che entrambi avevate già vissuto da soli. Farlo insieme come è stato?

Il nostro obiettivo – dice Aka7ven – era divertirci e non avere rimorsi. Sul palco insieme le energie si collegano, se fossimo stati solo conoscenti e non amici non ci sarebbe stato quel feeling che ha reso la performance vera e godibile.

Ad un certo punto però vi siete avvalsi di un supporto eccellente: nella serata cover avete duettato con Tullio De Piscopo, com’è stato condividere il palco con un big della canzone napoletana?

Siamo contenti di aver portato una leggenda sul quel palco, abbiamo voluto vincere facile – rispondono insieme - . Ci siamo approcciati a lui in punta di piedi con rispetto, perché bisogna riconoscere e conoscere la storia di artisti così grandi. Poi la cover sta andando fortissimo siamo a quasi 2 milioni di streaming non ci possiamo proprio lamentare.

Vi siete preparati molto per affrontare l’esperienza, ma siete stati molto serie nell’affrontare anche il Fantasanremo che infatti avete vinto…

Obiettivo portato a casa – risponde LDA - . Se avessi studiato a scuola come per il Fantasanremo sarei Einstein. Ci siamo impegnati tanto, ho preso molti appunti. Le cose più stravaganti le ha fatte lui (indica Aka7even) ha twerkato, ma non l’hanno inquadrato. Io rubavo fiori ai concorrenti che ci precedevano nell’esibizione.

In queste settimane state incontrando i vostri fan, vi emoziona vedere la vostra gente?

È bellissimo – dice Lda – anche perché questa generazione è abituata a guardare le cose dallo smartphone, quindi incontraci dal vivo è un’esperienza importante. È bello anche perché hanno sempre qualcosa da dirti, molti ci chiedono consigli”

E adesso?

Per ora ci godiamo gli instore tour, poi faremo qualche live in estate e un tour invernale. Poi magari ci separiamo, magari no. Oppure ci separiamo e poi ci rincontriamo. Non abbiamo preparato nulla, prendiamo quello che viene e siamo davvero molto grati perché non è scontato.