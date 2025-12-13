Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

«A Natale vorrei»: la canzone di Buone feste per tutti voi

Francesca Marmaglio
Il Giornale di Brescia, Radio Bresciasette e Teletutto, del gruppo Editoriale Bresciana, come ogni anno regalano a lettori e ascoltatori un nuovo brano natalizio: lo ha scritto e interpretato Matteo Faustini con l’Academy Gospel Ensemble
Loading video...
«A Natale vorrei», la canzone di Natale di GdB, Radio Bresciasette e Teletutto
AA

Come ogni anno l’Editoriale Bresciana ha deciso di augurare un buon Natale a tutti gli ascoltatori e lettori di Radio Bresciasette, Teletutto e Giornale di Brescia. Come? Regalando una canzone che sarà trasmessa in alta rotazione sulle frequenze della radio e con un video musicale su Teletutto e sul sito web del Giornale di Brescia.

La canzone

Un augurio che porta con sé anche un messaggio di serenità e speranza: «A Natale vorrei» è scritta ed interpretata da Matteo Faustini con il coro gospel diretto dalla maestra Eleonora Gandolfo – «Academy Gospel Ensemble Brescia» – con il supporto tecnico dello studio di registrazione Monolith di Andrea Ragnoli e Michele Marelli (professionisti che hanno collaborato con grandi artisti nazionali).

«Abbiamo selezionato questo brano perché ci è sembrata la canzone perfetta per raccontare tutto quello che chiunque potrebbe desiderare in questo momento storico – ha detto Maddalena Damini, direttrice di Radio Bresciasette e direttrice artistica di Teletutto –: un mondo più sostenibile anche dal un punto di vista sentimentale. Ci piaceva il messaggio che auspica di praticare il mondo della gentilezza, che sembra così poco di moda, ma che è davvero l’unico modo possibile per puntare a una società migliore».

  • «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
    «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
  • «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
    «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
  • «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
    «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
  • «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
    «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
  • «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
    «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
  • «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana
    «A Natale vorrei» è il nuovo brano natalizio di Editoriale Bresciana

Dove ascoltarla

La canzone sarà in onda da oggi in radio, mentre nei prossimi giorni il video – con la produzione di Guido Zubani, Alberto Galelli e Sara Capuzzi – sarà inserito nella programmazione televisiva di Teletutto e sul sito web del GdB: «Abbiamo scelto, come già fatto per la festa dell’ultimo dell’anno in piazza Loggia – ha continuato Damini – di valorizzare i talenti bresciani: Faustini, il coro gospel, lo studio di registrazione… Una logica che vuole mettere in risalto la qualità della musica bresciana. Decidendo, convintamente, di premiare anche i rapporti positivi fra esseri umani».

«A Natale vorrei» è, per la precisione, un riarrangiamento del brano originale «Vorrei (la rabbia soffice)» di Matteo Faustini: «La scelta della canzone mi ha convinto subito – ha detto il cantautore bresciano –. È come se fosse una lettera, scritta da un adulto, con la lista delle cose che chiunque vorrebbe. Non cose che possiamo possedere, ma cose che vorremmo avere: vorrei avere la rabbia soffice, una favola abitabile, vorrei imparare a stare un po’ da solo senza poi dimenticare come amare qualcuno. Sono contento di poter fare questo regalo, è bello che qualcosa che ho scritto tanti anni fa possa arrivare ad ancora più persone».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Natale 2025canzone di Natale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario