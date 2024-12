Gli auguri dell’Editoriale Bresciana con «Last Christmas»

Un intramontabile successo degli anni Ottanta che ha il potere di materializzare l’atmosfera natalizia ovunque la si riproduca. Si tratta di «Last Christmas», la super hit degli Wham che, nell’interpretazione di Olivia Thissen è il brano scelto quest’anno dall’Editoriale Bresciana, nelle sue diverse anime, per gli auguri di natalizi.

Il video-auguri di Giornale di Brescia, Teletutto, Radio Bresciasette, Radio Classica Bresciana e Numerica è già in programmazione in tv e in radio. Vi hanno partecipato, tra gli altri, il direttore del GdB e di Teletutto Nunzia Vallini e Maddalena Damini, direttore artistico di Radio Bresciasette.

Un regalo in musica e immagini che, dal primo all’ultimo frame, racconta di noi, non solo per la location: è stato girato da Massimo Grandi con il supporto di Paolo Bergamaschi e Guido Zubani che ha realizzato anche il montaggio.