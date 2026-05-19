«Intred party», il concerto gratuito dei The Kolors in piazza Loggia

«Intred Party» , che avrà il suo clou nel concerto dei The Kolors, tra i gruppi italiani più amati e seguiti, con oltre venti dischi di platino certificati Fimi, tre partecipazioni al Festival di Sanremo e tour sold out in Italia e in Europa.

Il programma

Si comincerà alle 20 – apertura della piazza dalle 19.45 – con sul palco Giusy Legrenzi, giornalista di Rtl 102.5 e l’amministratore delegato e fondatore di Intred, Daniele Peli.

Poi musica protagonista con i The Kolors capitanati dal frontman Stash. Il 3 luglio partirà il tour estivo «The Kolors Live 2026». A marzo hanno pubblicato il nuovo singolo «Rolling Stones».

«Siamo felicissimi di tornare live a Brescia in una cornice così speciale come piazza della Loggia. Sarà una serata di musica, energia e condivisione insieme al pubblico, che è sempre il cuore di tutto quello che facciamo. Non vediamo l’ora di cantare e divertirci insieme a voi per l’evento Intred: sarà una grande festa», ha dichiarato la band.

Chiuderà la serata, fino alle 23.30, il dj set di Lolla Fedolfi dj e producer di formazione londinese che oggi sta guadagnando sempre più popolarità grazie a una serie di esibizioni esclusive per celebri marchi di moda e in noti club milanesi.

Informazioni utili

L’evento, che si farà anche in caso di pioggia, sarà ad ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima: l’accesso all’area spettacolo sarà consentito esclusivamente attraverso i due varchi situati in via X Giornate e in Piazzetta Bella Italia, mentre le uscite ordinarie del pubblico saranno collocate in Largo Formentone e nei Portici di Monte di Pietà.

Intred

Intred nasce nel 1996, per fornire servizi web in un’epoca di grande fermento per le telecomunicazioni: proprio allora, arrivò in Italia Internet.

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«Dopo l’esperienza di lavoro una in multinazionale è nato in me il desiderio di avviare qualcosa di mio – racconta Peli –. Sono un uomo fortunato perché mi sono trovato nel posto giusto in momenti di grande innovazione. Abbiamo anche saputo rimetterci in gioco e fare il salto di qualità. Nel 2010 abbiamo deciso di iniziare a costruire una nostra rete proprietaria in fibra ottica. Nel 2018 lo sbarco in Borsa che ci ha fatto crescere in termini di governance. Nel 2021 abbiamo vinto il bando Scuole connesse per la Lombardia collegando alla fibra ottica i 5.200 istituti pubblici lombardi. Oggi abbiamo circa 15mila chilometri di fibra ottica. Questa festa per noi – conclude – è un modo per ringraziare la città da cui siamo partiti ma anche i tanti clienti, investitori e realtà territoriali che hanno posto la loro fiducia nel nostro business».

La Loggia patrocina l’evento. «Intred – sottolinea l’assessore comunale al Commercio, Andrea Poli – è la testimonianza di come si possa fare innovazione a Brescia».