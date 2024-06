Musica, teatro e passeggiate: gli eventi estivi in programma a Brescia

Sarà piazza del Mercato il centro nevralgico degli eventi estivi di Brescia città: dal 28 giugno e fino a settembre «Brescia d’estate 2024» trasformerà questo luogo «in un salotto culturale, per valorizzarne bellezza e atmosfera», come spiega la sindaca Laura Castelletti. Di fatto, il cartellone ospita alcuni appuntamenti di diverse rassegne accanto a diversi eventi ad hoc.

Da sinistra: Diego Ruggeri (Laba), Fabio Larovere (Cieli Vibranti), Castelletti, Poli, Luigi Radassao (Musica in comune)

Musica

Il 28 giugno alle 19.30 si parte con uno spettacolo musicale, ovvero l’ultima data della rassegna «Labadabajazz» curata dall’accademia Laba. Sul palco ci saranno 60 studenti del Conservatorio Luca Marenzio, del Liceo Gambara e dell’IC Centro 1 che si esibiranno con Carmelo Coglitore, Corrado Guarino, Giacomo Papetti, Davide Bussoleni e Marco Alesi.

Gli altri appuntamenti musicali saranno quelli del 14 luglio con «Cat Freddy Cat» di Jazz Team Brescia; quello del 19 luglio con «The look 4tet» (inserito in Jazz on The Road); il duo etnico marchigiano Kanuteh-Zanotti per Glocal Sound il 31 luglio; e due appuntamenti incrociati con altri festival («San Rocco in Musica» di Bagolino il 20 luglio ed Etno-Tracce della Franciacorta il 29 luglio con il Mario Tiraboschi Trio, entrambe anteprime dei rispettivi cartelloni).

Teatro

A inizio luglio si susseguiranno invece gli eventi teatrali, a partire da quelli di Teatro19: l’1 luglio alle 21.30 la loro produzione «Fu ferita» parlerà di una battaglia comune di alcune donne spinte ognuna da una personale motivazione; il 2 luglio invece la compagna Geometria delle Nuvole si esibirà allo stesso orario in «Graal», con un Parsifal donna per ragionare di armi guerre, sacro e profano. Il 3 luglio Chiara Becchimanzi proporrà alle 21 «Terapia di gruppo», flusso di coscienza sulle idiosincrasie, mentre il 10 luglio «La nuvola sporca» di e con Giulio Cavalli parlerà del disastro della Icmesa di Seveso.

Il 12 luglio alle 21 il teatro sarà per famiglie: Minima Teatro interpreterà «Peter Pan», spettacolo che parla di tre fratelli che si ritrovano in una casa del passato, rivivendo i giochi e le storie d’infanzia. La comica Laura Formenti sarà in Piazza del Mercato il 13 luglio alle 21 con «Drama queen», monologo tragicomico sui patemi umani.

Passeggiate

«Brescia d’Estate 2024» si completa con «Brescia, città curiosa», serie di passeggiate non convenzionali in città tra il 26 giugno e il 12 settembre in collaborazione con «Arte con noi», «Bidibrescia», «Bresciastory» «Guida artistica», «Oltre il tondino», «Scopribrescia», «Cieli Vibranti» (con passeggiate letterarie), «Associazione Speleologica Bresciana» e «Brescia Underground». Tra gli altri ci saranno un tour del Carmine, uno riguardante la scena omosessuale della città dalla repressione ai giorni nostri, un safari urbano, la storia della Mille Miglia, una visita al quartiere dei liutai e delle passeggiate a tema «Brescia scandalosa» e «Brescia horror».

Tutti gli eventi sono gratuiti e liberi (il palinsesto completo è consultabile sul sito del Comune di Brescia, insieme alle modalità di prenotazione delle passeggiate e delle visite) e in caso di brutto tempo saranno spostati all’Auditorium San Barnaba in corso Magenta 44.