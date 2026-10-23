Mr. Rain, Gioele Dix e il Día de los Muertos: cosa fare nel weekend a Brescia

Un fine settimana ricco di occasioni per lasciarsi sorprendere dalla cultura, dalla musica e dalle bellezze del territorio. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, Brescia propone un calendario di eventi che spazia dal teatro alla musica dal vivo, dalle tradizioni di luoghi lontani alle visite alla scoperta della storia e dei segreti locali. Si va dalle riflessioni ironiche di Gioele Dix alle atmosfere intime del concerto di Mr. Rain, passando per il Día de los Muertos e l’esplorazione dei sotterranei del Castello. Di seguito gli appuntamenti selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, per scoprire come trascorrere al meglio il weekend.
Gioele Dix al Teatro Sociale con «Arrivato a questo punto»
Per tutto il weekend il Teatro Sociale di Brescia ospita Arrivato a questo punto, spettacolo scritto e interpretato da Gioele Dix che porta in città un racconto che intreccia ironia, emozione e riflessioni sulla vita contemporanea. Una dichiarazione d’amore al teatro e alla parola, che alterna divagazioni comiche a momenti più profondi e toccanti. Ne nasce uno spettacolo brillante e autenticamente umano, che celebra il palcoscenico come luogo di memoria, identità e condivisione. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 23 e sabato 24 ottobre alle 20.30 e domenica 25 ottobre alle 15.30. Cliccare qui per i biglietti. Per informazioni: 030 2928617, info@centroteatralebresciano.it.
A Brescia torna la magia del Día de los Muertos
Per tutto il fine settimana, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, in Castello, ospita Que Viva el Día de los Muertos! 2026, l’appuntamento dedicato alla tradizione messicana che celebra il legame tra i vivi e i defunti. Un’occasione per immergersi nei simboli e nelle usanze di una ricorrenza antichissima, riconosciuta come patrimonio Unesco. Il cuore dell’iniziativa sarà l’Ofrenda, il tradizionale Altare dei Morti, a cui si aggiunge la possibilità di visitare gratuitamente anche la mostra della fotografa messicana Cristina Mittermeier. In programma anche attività e proposte per adulti e bambini. Qui il programma completo. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 030 8174200.
Sirmione tra storia, arte e leggende
Un viaggio tra storia, arte e leggende alla scoperta di Sirmione, con la Visita Guidata a Sirmione: storia, arte, curiosità e misteri sul Lago, in programma sabato 24 ottobre alle 17. Un’occasione per esplorare uno dei borghi più affascinanti del Lago di Garda, tra panorami suggestivi, testimonianze del passato e angoli ricchi di fascino, con un percorso che accompagnerà i partecipanti tra le vie del centro storico, alla scoperta del maestoso Castello Scaligero, delle piazze più caratteristiche e degli scorci che la rendono una meta molto amata. Il costo è di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.italia-intour.com, scrivere a info@italia-intour.com oppure chiamare il 353 4660340.
Alla scoperta dei sotterranei segreti del Castello di Brescia
Domenica 25 ottobre il Castello di Brescia apre le porte del suo mondo nascosto con le Visite guidate ai misteri dei sotterranei, un’esperienza per esplorare ambienti normalmente chiusi al pubblico e conoscere le storie, le leggende e i segreti custoditi tra le antiche mura della fortezza. Il percorso di livello 1 è adatto anche a famiglie con bambini e a chi non ha esperienza speleologica e permetterà di visitare luoghi suggestivi come la Torre dei Francesi, la Torre dei Prigionieri e diversi tunnel nascosti. Sono previsti due turni, alle 10 e alle 14. Disponibile anche un percorso di livello 2, con partenza alle 16.15. Obbligatoria la prenotazione ai seguenti contatti: 335 487010, info@xtremeadventure.it. Per maggiori dettagli cliccare qui.
«Giovinette», la storia delle donne che sfidarono il fascismo in campo
Venerdì 23 ottobre, alle 21, il Teatro Comunale di Leno ospita Giovinette – Le calciatrici che sfidarono il Duce, uno spettacolo che riporta alla luce una pagina poco conosciuta della storia italiana, raccontando con ironia e leggerezza la battaglia di un gruppo di ragazze per conquistare il diritto di giocare a calcio durante il regime fascista. Lo spettacolo alterna momenti comici e narrazione per restituire la forza e la determinazione di queste pioniere, sottolineando quanto certi pregiudizi siano ancora difficili da superare. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.teatrolaboratoriobrescia.net oppure scrivere a info@teatrolaboratoriobrescia.net.
Mr. Rain al Teatro Clerici per un concerto più intimo e raccolto
Venerdì 23 ottobre, alle 21.15, il Teatro Clerici di Brescia accoglie Mr. Rain con il tour Nei Teatri 2026, un progetto che segna una nuova tappa nel percorso artistico del cantautore bresciano, che sceglie la dimensione teatrale per proporre uno spettacolo più raccolto, incentrato sulle emozioni, sulle parole e sul dialogo diretto con il pubblico. Un’occasione per riscoprire in una veste diversa alcuni dei brani più amati del suo repertorio, da Supereroi a Fiori di Chernobyl, passando per Ipernova, Carillon, Due altalene ed Effetto Michelangelo. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: info@zedlive.com, 030 348888.