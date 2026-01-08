Mlol, la biblioteca digitale gratuita che quasi nessuno conosce

Da oltre vent’anni, in Italia, esiste una rete che permette di consultare ebook, giornali, audiolibri, film, musica e banche dati senza recarsi in biblioteca. Senza orari, senza sportelli. Una rete alla portata di tutti (non solo studenti e ricercatori, ma anche semplici lettori o appassionati), ma ancora piuttosto sconosciuta. Inspiegabilmente, peraltro.

Si chiama MediaLibraryOnLine (Mlol) ed è oggi la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Le biblioteche aderenti sono oltre 6.500, presenti in tutte le Regioni italiane e in 25 Paesi stranieri. E anche se l’accesso passa sempre da una biblioteca reale (per usare Mlol è necessario essere iscritti a una delle biblioteche del network) è davvero, davvero comodo. Basta avere le credenziali per avere a disposizione 24 ore su 24 una biblioteca digitale sconfinata.

Il prestito non riguarda dunque i libri cartacei, ma contenuti pensati per essere letti, ascoltati, visti e consultati su computer, tablet, smartphone ed e-reader compatibili. La logica è quella del prestito bibliotecario: le risorse commerciali hanno tempi e limiti stabiliti dalla biblioteca di riferimento; accanto a queste esiste un grande patrimonio di materiali aperti, sempre disponibili.

Cos’è Mlol e come funziona la rete delle biblioteche

Mlol si definisce come prima e principale biblioteca digitale italiana. Attraverso il portale è possibile prendere in prestito ebook dei maggiori editori italiani, leggere quotidiani e periodici da tutto il mondo, ascoltare audiolibri e musica, consultare film, banche dati, archivi e corsi di formazione online. Chi è iscritto a una biblioteca del network può quindi usare il servizio da casa, da scuola, dall’ufficio o dalle postazioni interne della biblioteca. Non è necessario presentarsi fisicamente per vedere un film, sfogliare un giornale o ascoltare un audiolibro. Accanto ai contenuti in streaming, alcune tipologie – come ebook e audiolibri – comprendono anche risorse scaricabili, da portare sui dispositivi mobili e consultare offline per tutta la durata del prestito.

Dal punto di vista dell’organizzazione, i contenuti sono suddivisi in due grandi aree: Risorse Mlol, che includono i materiali commerciali acquistati dalle biblioteche, e Risorse Open, che raccolgono materiali liberi e sempre accessibili.

Come si accede

L’accesso a Mlol passa sempre da una biblioteca. Per iniziare è necessario richiedere le credenziali alla propria biblioteca di riferimento. Una volta ottenuti username e password, è sufficiente una connessione internet per entrare nel portale, da qualsiasi dispositivo.

La navigazione si concentra soprattutto nella sezione «Esplora», dove è possibile cercare un titolo preciso oppure muoversi per parole chiave, argomenti, tipologie di contenuti. La ricerca restituisce risultati suddivisi per provenienza (Risorse Mlol e Risorse Open) e per formato. È presente anche il filtro dedicato ai «Libri italiani accessibili», che individua gli ebook contrassegnati dal bollino Lia, relativo all’accessibilità per persone non vedenti e ipovedenti.

Cosa si trova

Ma cosa si trova concretamente nel catalogo? Cosa si può leggere, ascoltare, guardare? Prima di tutto, gli ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani, con prestito standard di 14 giorni. C’è poi un’edicola digitale con circa 7.000 quotidiani e periodici da tutto il mondo, oltre ad audiolibri, film, musica e banche dati. L’edicola permette di sfogliare quotidiani e periodici da browser oppure tramite app, con integrazione del servizio PressReader. Oltre alla lettura, sono disponibili funzioni di text-to-speech, traduzione degli articoli e stampa.

La disponibilità dei singoli contenuti dipende dalle scelte della biblioteca di riferimento, che stabilisce cosa acquistare e come condividerlo con la propria comunità. Gli ebook in prestito possono essere letti su computer, tablet, smartphone ed e-reader compatibili. Molti titoli utilizzano la protezione Readium Lcp, gestibile tramite l’app Mlol Ebook Reader, disponibile per dispositivi mobili. Alcuni ebook restano disponibili anche con Drm Adobe, modalità che consente la lettura su dispositivi che non supportano Readium Lcp, come Kobo e altri e-reader. Gli audiolibri sono disponibili sia in streaming, sia in download protetto, con una durata del prestito che può arrivare a 28 giorni per i file scaricabili.

Accanto ai contenuti commerciali esiste una vasta area di Risorse Open, sempre accessibile, che supera i 2 milioni di oggetti digitali. Qui confluiscono ebook, audiolibri, archivi storici, corsi di apprendimento, immagini, spartiti musicali, mappe, risorse audio e video, materiali provenienti da biblioteche e musei digitalizzati.

La Rete Bresciana e Cremonese

L’integrazione tra Mlol e i sistemi bibliotecari territoriali è uno degli aspetti centrali del servizio e la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (Rbbc) ne è un esempio: è nata dalla cooperazione tra le biblioteche delle province di Brescia e Cremona e riunisce biblioteche comunali, biblioteche speciali, scolastiche e carcerarie. Le strutture condividono servizi, strumenti e patrimonio, consentendo alle persone iscritte a una qualsiasi biblioteca della rete di accedere gratuitamente all’intero catalogo e ai servizi comuni, incluso il prestito interbibliotecario.