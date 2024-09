Librixia, inaugurata l’edizione 2024 della fiera del libro di Brescia

Alla «lettura che porta amicizia»: a questo pensiero Eugenio Massetti ha dedicato il taglio del nastro dell’undicesima edizione della fiera del libro di Brescia, sulle note del corpo musicale di Roccafranca: il patron di Librixia ha inaugurato insieme alla sindaca Laura Castelletti, alle istituzioni e agli sponsor la settimana dedicata alla lettura, aprendo alle 10 di sabato 28 settembre il mercato librario in Piazza Vittoria. «Anche quest’anno», ha detto, «si ripete un’esperienza che porta sempre ottimi risultati. Abbiamo molte richieste di partecipazione, ma non tradiamo il senso della fiera popolare in centro città, facilmente raggiungibile grazie alla metro. I personaggi sono sempre nazionali, ma ci sono anche tanti autori bresciani. E anche quest’anno le case editrici nazionali hanno fatto a gara per esserci. Grazie dunque a librai ed espositori che si impegnano su tutti i nove giorni: sono l’essenza della fiera».

Accanto al mercato librario – immediatamente preso d’assalto dalla folla, con alcune sgomitate e piccoli, sani litigi davanti ai banchetti dei libri usati – sorge l’ormai tradizionale tensostruttura Bcc Agrobresciano Arena, che ospiterà le numerosissime presentazioni di libri.

Il libro dedicato alla fiera

La manifestazione culturale realizzata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale attraverso il circolo culturale ANCoS, insieme al Comune di Brescia, si terrà dal 28 settembre al 6 ottobre con 185 appuntamenti.

Librixia, Cesare Ferrata e la figlia Monica con la sindaca e il patron Massetti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Proprio stamattina, giorno dell’opening, è uscito il libro dedicato alla storica fiera del libro di Brescia e a Librixia («Librixia», Compagnia della Stampa, presentato alle 11 dando così il via agli incontri): nato da una ricerca di Roberto Chiarini ed Elena Pala, ripercorre la storia dei librai di Brescia con focus sulla fiera che venne istituita nel 1927 e che undici anni fa fu ripresa in mano da Massetti. Uno dei protagonisti presenti nel libro è il libraio Cesare Ferrata, libraio e parte della rete «Il Leggio»: prima del taglio ha ricevuto con la figlia Monica la prima copia dalle mani di Massetti. «Spero che la fiera cresca sempre di più», ha sorriso ringraziando Massetti, che, dice, «da quando l’ha presa in mano l’ha migliorata».

I libri come risorsa

Accanto a Massetti c’erano, tra gli altri, il rappresentante del consiglio provinciale Paolo Fontana e il presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone. Quest’ultima istituzione sostiene ben volentieri Librixia perché, ha spiegato Saccone, «promuove libri e cultura, che sono una risorsa individuale e collettiva che rende l’uomo libero. Ma anche perché la cultura è attrattiva per il turismo. La filiera economica è importante: sono tante le professioni attorno al libro». Anche per Bcc, main sponsor con Rangoni e Affini, la fiera è importante, soprattutto perché fa incontrare cultura e comunità, librai e lettori, pubblico e scrittori.

La collaborazione con Uici

Novità importante è la collaborazione con Uici, Unione italiana ciechi e ipovedenti, che in occasione del centenario dell’associazione e del cinquantesimo compleanno del Centro nazionale del libro parlato (il servizio di lettura ad alta voce e registrazione di audiolibri) occuperà per tutti i nove giorni di fiera la Sala Amorini del Mo.Ca. Qui si potrà scoprire il Braille, strumento che più di tutti ha permesso l’emancipazione delle persone cieche.

Brescia, libri e pirlo

Se per la sindaca Laura Castelletti Librixia è «l’appuntamento che per dieci giorni fa tenere in mano ai bresciani libri al posto del pirlo, partecipando a incontri con scrittori e scrittrici sempre più vari e stimolanti», per l’ex primo cittadino Emilio Del Bono «Librixia ha fatto passi da gigante: ora è tra le prime dieci fiere del libro in Italia. In Lombardia è terza dopo Mantova e Milano, ma con una differenza: Librixia mantiene la dimensione popolare, non solo perché presenta autori e case editrici bresciane, ma perché garantisce la gratuità degli incontri, che non è scontata. La cultura non deve avere barriere economiche o di censo».