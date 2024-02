Laboratori di lettura, degustazioni al buio e teatro: cosa fare nel weekend

Ecco una serie di suggerimenti per concludere degnamente la settimana. Il weekend offre numerose possibilità di svago tra degustazioni golose e insolite, letture in lingua, mostre dedicate al “diversamente bello” e tante altre sorprese. Non mancheranno gli appuntamenti musicali e a teatro, anche rivolti ai più piccoli. Qui di seguito abbiamo raccolto alcuni buoni consigli per organizzare al meglio il fine settimana in arrivo. Le iniziative da non farsi scappare sono state selezionate da aBrescia, l’agenda online del giornale di Brescia, che ogni settimana propone alcuni degli eventi più popolari del bresciano.

Sul territorio

Siamo pronti a inaugurare questo fine settimana con un nuovo appuntamento con il sapore. Stiamo parlando di Calici nel buio, in programma per sabato 17 febbraio, alle 19:30, presso l’Azienda Agricola La Guarda di Muscoline. Il vino al buio ha tutto un altro sapore. È da questa considerazione che nasce l’idea di una degustazione nelle tenebre che sappia invogliare gli ospiti a sperimentare, dimostrando come la percezione della realtà possa essere molto più profonda e intensa in assenza di luce. A questo scopo il wineshop di via Giuseppe Zanardelli 49 sarà oscurato e i visitatori verranno guidati nell’assaggio di tre vini abbinati a tre piatti. Ai commensali, poi, il compito di capire, grazie alla stimolazione dei propri sensi, gli ingredienti alla base delle composizioni culinarie. L’evento si svolge in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Brescia, a cui sarà destinata una parte del ricavato. L’esperienza ha il costo di 50 euro. Per maggiori informazioni chiamare il numero 338 8405647 o inviare una mail a info@laguarda.com.

Musica

Il Cinema Teatro Lolek di Rezzato, in via Tommaso Alberti 8, dà il benvenuto a I Musici di Francesco Guccini, in programma per venerdì 16 febbraio alle 21. Un vero e proprio viaggio che attraversa le più belle canzoni di Francesco Guccini, reso possibile grazie alla bravura e alla passione di alcuni professionisti che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. Durante lo show, infatti, i momenti musicali saranno intervallati da ricordi di vita. Sul palco vedremo Juan Carlos "Flaco" Biondini (chitarre e voce), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (fiati e percussioni), Ellade Bandini (batteria e percussioni) e Giacomo Marzi (basso elettrico). Per l’occasione, i musicisti presenteranno anche il loro nuovo album “Ronin” che, oltre a raccogliere arrangiamenti e brani inediti, vanta la collaborazione e il diretto intervento dello stesso Francesco Guccini. Il progetto è formato dai musicisti storici del Maestrone, che condividono il desiderio di dare continuità a un patrimonio artistico e poetico. I biglietti per i posti seduti non numerati hanno il costo di 20 euro e sono acquistabili su Vivaticket o Ticketone oppure presso la biglietteria del Cineteatro.

Per famiglie

In occasione della Giornata internazionale della Lingua madre, proclamata dall’UNESCO, arriva Mamma lingua - Storie in lingua madre, un laboratorio di lettura dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. È dal 1999 che il 21 febbraio si celebra in tutto il mondo il valore della Lingua madre e l’importanza del multilinguismo attraverso questa ricorrenza. Sabato 17 febbraio, a partire dalle 10:30, questo evento intende diffondere concetti quali integrazione, narrazione, diversità linguistica e molto altro ancora. L’appuntamento è previsto presso la Biblioteca Torrelunga (Parco dell’Acqua – Spazio Alimentiamo) in largo Torrelunga n. 7. La partecipazione è libera e gratuita. Per iscriversi è possibile chiamare il numero 030 2977498 o scrivere a bibliotecatorrelunga@comune.brescia.it.

Tornano gli eventi a teatro dedicati alle famiglie con Paloma. Ballata controtempo, lo spettacolo inserito nell’ambito del Festival Trame e in programma per domenica 18 febbraio alle 18, presso il Teatro Colonna di via Chiusure 79/C. Paloma è un’anima canterina che porta sul palco i suoi bagagli nei quali conserva il tempo trascorso e che non ritornerà. Ad accompagnarla nel corso di questo viaggio ci sarà anche un’altra figura, pronta a scandire il tempo con uno strumento musicale e un metronomo e a determinare silenziosamente il compiersi di questa esperienza. In scena un continuo susseguirsi di teatrini, affidati a diverse tecniche del teatro di figura, avranno il ruolo di dare vita ai ricordi della protagonista. Sul palco vedremo Michela Marrazzi, con la sua marionetta in gommapiuma, e un musicista che attraverso la melodia darà voce alle emozioni di questo viaggio. L’età consigliata per assistere allo spettacolo è di minimo 8 anni. Lo show, della durata di 50 minuti, ha il costo di 7 euro. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione online. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al numero 030 46535.

Restiamo nell’ambito del Festival Trame per presentare un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. Con C’era una volta un sasso, i baby partecipanti avranno modo di lanciarsi in un’esplorazione sensoriale che li aiuterà a leggere i segni e le tracce che ogni sasso porta con sé. Ai bambini verranno quindi proposti esercizi legati al movimento e alla gestione della voce per imparare a sviluppare un nuovo rapporto con il mondo naturale. Gli ospiti costruiranno una storia, divenendone autori e interpreti. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione qui. L’appuntamento è per venerdì 16 febbraio, dalle 16:45 alle 18:30, presso MI.C.S. - Spazio comunità, in via Milano, 105/Q. Il costo è di 7 euro. Per tutti coloro che prenderanno parte al laboratorio ci sarà la possibilità di assistere gratuitamente a uno dei seguenti spettacoli a cura del Festival Internazionale di Teatro: Scoppiati o La balle rouge in programma alle ore 11 oppure Paloma che, invece, andrà in scena alle 18.

Spettacoli, film e teatro

Il Gran Teatro Morato accoglie l’attore, il regista e sceneggiatore Edoardo Leo che arriva a Brescia per presentare il suo nuovo spettacolo dal titolo “Ti racconto una storia”, in programma per sabato 17 febbraio alle 21:15. L’attore porterà sul palco una serie di appunti, suggestioni e letture che ha raccolto nel corso della sua carriera, in un racconto fatto di parole e musica. A scandire la serata racconti e monologhi di celebri scrittori, da Calvino a Marquez, articoli di giornale, testi di giovani autori e dello stesso Edoardo Leo. Il tutto, infine, sarà accompagnato in musica da Jonis Bascir. I biglietti, già disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, partono da 35 euro. Per informazioni chiamare il numero 030 348888.

Arte e cultura

Per l’intero fine settimana gli spazi del Macof di Palazzo Martinengo Colleoni, in via Moretto 78, ospitano la mostra a cura di Renato Corsini dal titolo Mai dire KITSCH il "diversamente bello". Riconoscere il kitsch in maniera soggettiva è un’operazione facile, provare a definirlo complessivamente, individuandone le caratteristiche principali, invece, diventa molto più complesso. Questo perché “brutto” non è più contrario di “bello”, ma è diventato rappresentazione di differenze culturali e distinzioni sociali. Esiste, però, anche un’estetica del brutto ed è per questo motivo che il kitsch merita di essere riconosciuto come espressione artistica. In poche parole: non è più un surrogato culturale ma linguaggio alternativo. Il biglietto intero costa 5 euro, 4 il ridotto. La mostra è visitabile venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio dalle 15 alle 19. Per info: 366 3804795, info@macof.it.

Nella settimana che ha ospitato le celebrazioni per i santi patroni della città, il Museo della Fotografia, in contrada del Carmine 2F, ospita La fiera di San Faustino nel passato. L’esposizione propone una selezione di fotografie dall’archivio del museo tratta dalle 48 edizioni passate del concorso fotografico del Cineclub, proprio dedicato a una delle ricorrenze più amate e sentite di Brescia. Per l’occasione avremo modo di rivivere alcuni dei momenti di festa che hanno caratterizzato le edizioni passate, tra bancarelle e spettatori curiosi, per scoprire come la festività ha cambiato volto nel corso degli anni e come siano mutati i nostri abiti, pettinature e gusti. La mostra è visitabile sabato 17 e domenica 18, dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero. Per saperne di più rivolgersi ai contatti: 030 49137, museobrescia@museobrescia.net.