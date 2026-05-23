Jannacci, Covatta, Hendel per il «nuovo corso» del Teatro Santa Giulia

C’è parecchio fermento dalle parti del Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino di Brescia. La nuova stagione 2026 - 2027 è di fatto pronta, dopo che si è avviato il nuovo corso voluto dall’associazione Amici del Teatro di Santa Giulia , che da sempre lo gestisce assieme alla parrocchia e sta completando l’iscrizione al registro del terzo settore.

«L’associazione sta crescendo e, grazie al lavoro dei volontari, oggi il teatro cammina davvero con le proprie gambe – spiega il presidente Luca Braghini –. È una comunità viva, fatta di persone che ogni settimana si mettono in gioco per accogliere il pubblico, organizzare gli eventi e prendersi cura degli spazi. Ringraziamo Vittorio Pedrali, direttore artistico della stagione per molti anni che ha fatto davvero un lavoro egregio». Il nuovo cartellone del teatro di prosa , in calendario dal prossimo 8 ottobre fino all’8 aprile 2027, porterà a Brescia artisti molto amati della scena nazionale: Paolo Jannacci, Giorgio Marchesi e Simonetta Solder, Lucia Vasini e Paolo Hendel, Giobbe Covatta, Annagaia Marchioro, Antonio Ornano e Gaia Elisa Rossi.

La stagione

Il musicista Paolo Jannacci - Foto Simone Galbiati e Nicola Allegri © www.giornaledibrescia.it

Jannacci aprirà la rassegna l’8 ottobre con «Jannacci arrenditi. La città ascolta», sul nostro rapporto con la città; Marchesi e Solder portano in scena il testo di Harold Pinter «L’amante», protagonista una coppia borghese che mantiene vivo il proprio matrimonio con un rituale ambiguo; Lucia Vasini e Paolo Hendel propongono «Terzo Tempo» tratto dal romanzo di Lidia Ravera. Alla soglia dei settant’anni e quaranta di carriera, Covatta festeggia con un’abbuffata dei suoi pezzi storici e no in «70 – Riassunto delle puntate precedenti». Annagaia Marchioro, con «Fulminata – La speranza è l’ultima a morire» e la regia di Teresa Mannino, trascinerà il pubblico nella storia di una donna entusiasta e piena di desideri. Infine Antonio Ornano e Gaia Elisa Rossi saranno in scena con uno spettacolo da uno dei libri più amati di Stefano Benni, «Il bar sotto il mare».

Teatro per il sociale

Confermata anche la rassegna «Tempo Prezioso - La vita senza filtri», che da nove anni dà voce e porta sul palco storie vere di fragilità, comunità e coraggio. Due spettacoli saranno dedicati a importanti compleanni: «L.E.A. Lei è Ancora» il concerto teatrale in ricordo di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dalla ’ndrangheta, per i 45 anni della Cooperativa Il Calabrone nata proprio al Prealpino; «I nostri primi 40 anni. La storia siamo noi» per il quarantennale de La Mongolfiera. «Stiamo inoltre lavorando alla nascita di una rassegna dedicata agli artisti del territorio, pensata per valorizzare chi fa teatro “a km zero”, anticipa Braghini.

I lavori

In programma anche il restilyng del teatro. «Da un bando di Regione Lombardia abbiamo avuto un finanziamento di 84mila euro. Installeremo il fotovoltaico e il nuovo impianto di riscaldamento. I lavori, che dovrebbero partire a giugno, costeranno complessivamente 130mila euro». La campagna abbonamenti per la nuova stagione è già partita, ed è già a quota 170 tessere vendute: fino al 25 giugno si potranno sottoscrivere i nuovi abbonamenti alla biglietteria del teatro, dal 26 giugno in prevendita i biglietti singoli al Santa Giulia, online su Liveticket e al Liveticketpoint della Tabaccheria 20 di via X Giornate, in città.