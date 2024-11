Il saluto di Ettore Ravelli: «Grazie agli ascoltatori, mi mancheranno»

L’eleganza d’altri tempi, condita da un’ironia intelligente. Una voce profonda e accogliente. Dopo cinquant’anni di servizio, fra Teletutto e Radio Bresciasette, Ettore Ravelli chiude il microfono e va in pensione. «Sono grato all’azienda che mi ha permesso di svolgere il lavoro che sognavo di fare, e non è assolutamente scontato. Ringrazio i colleghi che sono passati e quelli che resteranno: ho un infinito affetto per tutti».

Radio Bresciasette, ultima diretta per Ettore Ravelli

Riservato e sempre attento alle parole, Ravelli ha portato a termine questo venerdì mattina, l’ultima puntata del suo Buongiorno Brescia: «In questi anni ho incontrato, anche senza conoscerli dal vivo, tantissimi ascoltatori che ringrazio per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. Sto ricevendo molti messaggi, sicuramente mi mancheranno».

Ravelli lascia il testimone a Alex Rusconi: «Sono onorato di essere stato amato così tanto dal pubblico, felice di aver contribuito al successo di questo programma. Ora però questa affezione deve continuare con il mio successore, che è molto bravo e che merita di essere seguito».

E allora buona pensione e buon inizio di questa seconda vita, Ettore, da tutto il gruppo Editoriale Bresciana.