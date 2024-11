Ettore Ravelli, la storica voce di «Buongiorno Brescia», va in pensione

Dalle «radio pirata» al terremoto sul Garda: i ricordi di chi per anni ha accompagnato la mattina di bresciani e bresciane

Ettore Ravelli ai microfoni di Radio Bresciasette

Il suo «Buongiorno Brescia!» ha dato per anni la carica a migliaia di automobilisti diretti al lavoro. Ma se lo incontrate non chiedetegli da quanti anni dà la sveglia ai bresciani perché lui, che fa radio da circa mezzo secolo e ha condotto telegiornali e rassegne stampa per anni, alla fine, è un riservato, e glisserà. Ettore Ravelli, storica (e inconfondibile) voce di Radio Bresciasette e per anni volto di Teletutto, va in pensione a fine mese. Contravvenendo alla sua richiesta di riservatezza