«Il Poeta e la sua Diva», al Vittoriale lo spettacolo con Preziosi

Gabriele d’Annunzio ha appena ricevuto la notizia della morte di Eleonora Duse, avvenuta nella lontana Pittsburgh. Turbato e commosso, si lascia andare a una toccante confessione in cui ripercorre le fasi del loro sodalizio e ri-vede tutto ciò che – grazie a lei, insieme a lei – ha nutrito la sua anima e la sua intelligenza, trasformandosi in fonte di ispirazione per la sua produzione artistica e letteraria.

Domenica 15 settembre alle ore 21 il Laghetto delle Danze del Vittoriale ospiterà «Il Poeta e la sua Diva», uno spettacolo teatrale che vedrà protagonista l’attore Alessandro Preziosi, con la regia di Tommaso Mattei e la drammaturgia di Giordano Bruno Guerri e Maria Pia Pagani.

Il recital si avvarrà della partecipazione al pianoforte del maestro Carlo Guaitoli.

Preziosi porterà gli spettatori a immergersi in un flusso di coscienza, vitale e a tratti inaspettato, in cui l’intreccio delle vite del Poeta e della sua Diva si trasforma in una parabola esistenziale che ha segnato un’epoca e che ancora continua ad affascinare.

«Abbiamo aperto questo centenario a inizio anno al Vittoriale, con uno spazio espositivo dedicato a Duse – commenta Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale e del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Eleonora Duse –. Il centenario costituisce un’occasione per rievocare e raccontare nuovamente la figura poliedrica di una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi e il travagliato amore di d’Annunzio. Ora questo spettacolo celebra il suo "incantesimo solare", come disse d’Annunzio. Siamo felici di ospitare Alessandro Preziosi nel nostro cartellone estivo, sempre più ricco fino a settembre inoltrato: il successo del Vittoriale è anche il frutto di una visione culturale a 360 gradi».