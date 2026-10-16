Il libro «Parliamo di Chico» in edicola con il GdB

Come si può trasformare un errore in un'occasione per guardare il mondo da una prospettiva diversa? E cosa possiamo imparare da chi affronta la vita con ironia e spontaneità?
Sono questi alcuni dei temi al centro di «Parliamo di Chico. Fenomenologia di Federico Parlanti» (Editore Il Sole 24 Ore; pp.116), di Lamberto Giannini e Serena Senesi, un ritratto dell'attore e conduttore radiofonico Federico Parlanti, in edicola con il Giornale di Brescia da sabato 17 ottobre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
La trama
Federico Parlanti, conosciuto come Chico, è un attore, personaggio televisivo e conduttore insieme a Paolo Ruffini di «Radio Up&Down» su Radio 24. Con orgoglio e ironia racconta il proprio cromosoma in più, trasformando situazioni quotidiane e imprevisti in momenti surreali e divertenti.
Attraverso episodi, riflessioni e dialoghi, il libro racconta il suo modo di affrontare la vita, caratterizzato dalla spontaneità e dalla capacità di osservare la realtà da prospettive insolite. Un percorso in cui anche le idee apparentemente sbagliate diventano occasioni per esplorare nuove possibilità e mettere in discussione le convenzioni.
Grazie alla partecipazione dello stesso Federico e alle testimonianze di familiari, amici e colleghi, il volume costruisce un ritratto personale e ricco di umanità. Una storia che invita a guardare oltre gli errori e le differenze, mostrando come l'ironia possa diventare uno strumento per affrontare la vita e le sue sfide.
Chi sono gli autori
Lamberto Giannini. Regista teatrale, docente, pedagogo e filosofo livornese, fondatore e direttore artistico della compagnia Mayor Von Frinzius, famosa per l’inclusione di attori con disabilità. È regista dello spettacolo Din don down con Paolo Ruffini e ospite fisso alla trasmissione Radio Up&Down di Radio 24.
Serena Senesi. Laureata in Lettere moderne e Scienze dell’Educazione, è docente al liceo Enriques di Livorno e ha contribuito a diversi saggi di taglio filosofico e pedagogico.