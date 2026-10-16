Il libro «Parliamo di Chico» in edicola con il GdB

Un ritratto di Federico Parlanti, attore e conduttore radiofonico, tra ironia, esperienze personali e testimonianze di chi lo conosce. Il libro di Lamberto Giannini e Serena Senesi è in edicola con il Giornale di Brescia da sabato 17 ottobre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano

16 ottobre 2026 2 ' di lettura

«Parliamo di Chico. Fenomenologia di Federico Parlanti» di Lamberto Giannini e Serena Senesi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti libri in edicolaFenomenologiaFederico Parlanti Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...