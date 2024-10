Il libro «La lezione è finita» è in edicola con il GdB

Intelligenza artificiale, social media e realtà virtuale sono destinati a cambiare le nostre vite. Ma che impatto avranno sul nostro modo di studiare, imparare e lavorare? È questo che indaga Luca Tremolada nel suo libro «La lezione è finita» (Il Sole 24 Ore; pp.103). Il volume è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro, più l’acquisto del quotidiano.

Il libro

Le nuove tecnologie ci stanno rendendo più fragili e più stupidi? O sono l’incubatore di una nuova generazione di super giovani che pensano e vivono in modo completamente diverso dai loro genitori? L’autore esplora l’impatto delle tecnologie emergenti sul nostro modo di apprendere. Attraverso una narrazione ricca di spunti, il libro invita a riflettere su come queste forze stiano rimodellando il nostro modo di vivere, pensare e stare insieme. Forse – suggerisce l’autore – se governate con spirito critico queste tecnologie non ci condanneranno, ma saranno strumento di metamorfosi del nostro essere e del nostro conoscere.

L’autore

Luca Tremolata (giornalista, genovese e gamer). Ha lavorato in televisione, radio, per l’online e sulla carta stampata. Appassionato di dati e matematica, insegna data science e scrive di scienza, innovazione e tecnologia su Il Sole 24 Ore. Ha fondato Info Data.