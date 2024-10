«Ti racconto i nonni», il libro illustrato è in edicola con il GdB

Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei Nonni. Per l’occasione, ecco un libro illustrato che rende omaggio ad alcune delle figure familiari più importanti nella vita di un bambino. Il volume «Ti racconto i nonni» di Marilena Ferrara con le illustrazioni di Linda Simionato (Editoriale Programma; pp. 32) è in edicola con il Giornale di Brescia a 8.90 euro, più l’acquisto del quotidiano.

Il libro illustrato

Non ci sono più i nonni di una volta, o forse sì? Si preoccupano delle temperature, regalano dolci di nascosto, fanno con i nipoti ciò che non hanno fatto con i figli. Alcuni sono reperibili tutto il giorno e altri sono sempre impegnati, vestono giovanile ma non disdegnano un grembiule, la torta non la impastano ma la comprano in pasticceria.

Insomma, niente melensaggini. Il volume si basa sui due obiettivi principali dei nonni di oggi, ma probabilmente anche di ieri: far impazzire i genitori, per diventare gli eroi dei nipotini.