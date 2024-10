Il Grande per i piccoli: sabato di laboratori al Teatro Grande

Il Teatro Grande di Brescia si è trasformato in un mondo magico per l’evento «Il Grande per i piccoli», pensato per avvicinare i bambini alla cultura in modo divertente ed educativo. Dalle 15 alle 18.30, gli spazi del teatro, dalla Sala Grande al Foyer settecentesco, hanno ospitato otto laboratori gratuiti dedicati ai più piccoli, per un'esperienza che ha unito gioco e apprendimento.

Laboratori creativi e spettacolo finale

I partecipanti, guidati da esperti in arti e cultura, hanno potuto costruire città fantastiche, disegnare maschere e giocare con la musica. Tra le attività proposte, il laboratorio «Pop-Town» dei Ludosofici e «Mini dj crescono!» con Dj Joao. La giornata si è conclusa con «Butterfly» di Kinkaleri, spettacolo ispirato alla celebre opera di Puccini, un viaggio nella storia di Butterfly, pensato per emozionare anche i più giovani.

Gioco sostenibile e accessibilità

Per tutta la durata dell’evento, nel Salone delle Scenografie è stata attivata una playroom creata in collaborazione con Città del Sole, offrendo giocattoli educativi e sostenibili per stimolare la fantasia dei piccoli ospiti in totale sicurezza.