Il Festival di Concesio ha premiato voci e talento da Brescia e dal Lazio

Podio tutto al femminile sabato per la seconda edizione del Festival di Concesio, concorso canoro nazionale. Nella categoria «cover» ha spiccato la giovane bresciana Chiara Regenzi, 23enne di Adro, mentre per gli «inediti» è prevalsa Alessia Leggiadro, in arte Laleggiadro, di Frosinone.

Sempre più partecipato e sempre più trampolino di lancio nel panorama musicale, il Festival di Concesio è promosso dalla Banda musicale del paese valtrumplino e patrocinato dall’Amministrazione con la media partnership di Teletutto, Giornale di Brescia e Radio Bresciasette.

La serata

Dopo una prima scrematura effettuata nei mesi scorsi su 80 cantanti provenienti da tutta Italia, sabato sono saliti sul palco i sedici finalisti, divisi equamente nelle categorie «Belle voci», che si sono esibiti in cover, e «Belle canzoni», che hanno invece proposto dei brani inediti. Con la conduzione del presentatore radiofonico e televisivo Andrea Lombardi e della conduttrice televisiva Angela Scaramuzza, già frizzanti presentatori della prima edizione, la serata ha visto sfidarsi sul palco artisti di tutte le età e provenienze (con cantanti arrivati anche da Napoli, Bologna e Frosinone) e sotto l’occhio di una giuria d’eccezione.

A presiederla è stata la celebre cantautrice Mariella Nava, accompagnata da Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 3, il musicista Vladi Tosetto, il compositore e produttore Amedeo Bianchi e la cantante e autrice Elisa Rovida. A prevalere alla fine delle sedici esibizioni è stato un duetto tutto al femminile: nella categoria cover la bresciana Chiara Regenzi che ha interpretato «(You make me feel like) a natural woman» di Aretha Franklin, mentre tra gli inediti l’ha spuntata la laziale Laleggiadro, autrice del brano «Mai più».

Emozione

Tanta l’emozione per entrambe le artiste, che hanno riconosciuto l’alto livello di competizione messo in campo quest’anno e si sono dette sorprese ed orgogliose del risultato. Un’emozione rimarcata anche dalla giuria, che ha sottolineato la qualità vista al Pala53 e lodato il lavoro dei giurati che li hanno preceduti nel corso delle lunghe audizioni iniziali.

In avvio di serata è arrivato anche il saluto di uno dei vincitori della scorsa edizione, Piercesare Fagioli, in arte PierC, che dopo la vittoria a Concesio è arrivato fino al quarto gradino del podio di X Factor e aprirà i concerti primaverili di Francesco Gabbani.